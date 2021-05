​20 posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało we wtorek przeciwko ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ustawa była kluczowa do uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy. W większości przeciwni ratyfikacji byli posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, ale wśród buntowników znalazła się też trójka posłów spoza tej formacji. Niewykluczone, że zostaną teraz ukarani przez partię.

Małgorzata Janowska / Wojciech Olkuśnik / PAP

We wtorek 211 posłów PiS poparło ratyfikację. Przeciwnych było 20 posłów klubu, w tym 17 posłów Solidarnej Polski. Pozostała trójka to posłowie klubu PiS (aczkolwiek niekoniecznie członkowie partii): Małgorzata Janowska, Anna Siarkowska i Sławomir Zawiślak.

W środowej Porannej rozmowie w RMF FM szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski zapowiedział dla posłów konsekwencje, "zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe".

W dniu dzisiejszym dostałam informację, ze za walkę o suwerenność energetyczną polski i głosowanie nie z linią partii w sprawie FO zostanie ukarana moja rodzina. Czy tak powinien wyglądać dialog parlamentarny? - napisała na Twitterza Małgorzata Janowska. W rozmowie z Onetem powiedziała, że usłyszała "przestrogę", że taka sytuacja może mieć miejsce.

Podejrzewam, że chodzi o pracę męża. Innej możliwości tak naprawdę nie widzę. Dowiedziałam się tylko tego, co napisałam. Myślę, że mogę powiedzieć, że straszono mnie - mówi portalowi. Mąż Janowskiej pracuje w spółce należącej do PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Mój mąż ma takie wykształcenie i pracuje w tej firmie od 14 lat, zanim ja rozpoczęłam pracę w polityce. Ktoś chce mnie karać za coś, co tak naprawdę nie miało nic wspólnego z moim powiązaniem z partią. Dla mnie to coś strasznego - dodaje.

Anna Siarkowska z kolei powiedziała, że nikt się do niej nie odzywał w sprawie ewentualnych konsekwencji. Podkreśla, że w sprawie Funduszu Odbudowy zagłosowała zgodnie z przekonaniami i nie tylko. Głosowałam zgodnie z programem PiS, który nie zakłada zacieśnienia integracji europejskiej - mówi.

W sprawie kary nie chce wypowiadać się Sławomir Zawiślak. Mogę tylko jedno zdanie powiedzieć: Głosowałem świadomie tak, a nie inaczej - mówi Onetowi.

KPO i Fundusz Odbudowy

Fundusz Odbudowy to specjalny zestaw dotacji i pożyczek, które mają wspomóc państwa Unii Europejskiej w wychodzeniu po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa. Łącznie fundusz Next Generation EU to 750 mld euro dla wszystkich państw członkowskich.

Polsce w ramach funduszu należy się 23 mld euro w dotacjach oraz 34 mld euro pożyczek. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie Krajowego Planu Odbudowy oraz ratyfikacja decyzji unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej.

We wtorek Sejm przegłosował ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskich, co było niezbędne do uruchomienia tzw. Funduszu Odbudowy po pandemii. "Za" zagłosowało 290 posłów, "przeciw" - 33, a wstrzymało się 133 parlamentarzystów.

Za opowiedziało się większość posłów klubu PiS, większość posłów Lewicy, a także politycy PSL-Koalicji Polskiej, koła Polska 2050 i kilku posłów Kukiz’15. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji i Solidarnej Polski, a także niektórzy politycy klubu PiS. Koalicja Obywatelska - za wyjątkiem Franciszka Sterczewskiego - wstrzymała się od głosu.