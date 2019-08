Ponad 385 tys. zł na opiekę nad dziećmi i zatrudnienie niań dla sześcioraczków otrzymają ich rodzice – zdecydowało 29 radnych województwa małopolskiego podczas dzisiejszej sesji sejmiku. Pieniądze te pochodzą z budżetu województwa. Mają pozwolić na zatrudnienie trzech opiekunek w trybie całodobowym.

Rodzice sześcioraczków Klaudia Marzec (P) i Szymon Marzec (L) wychodzą ze szpitala z Tymonem i Filipem / Jacek Bednarczyk / PAP



Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela to pierwsze w Polsce sześcioraczki. Przyszły na świat 20 maja w Krakowie. Do domu do Tylmanowej (Małopolskie) wypisano już pięcioro rodzeństwa. Prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia dołączy do nich Malwina.



Posiadanie tak licznego potomstwa to dla małżeństwa prawdziwy skarb i błogosławieństwo. Niemniej wychowanie takiej gromadki to nie lada wyzwanie, wymagające od rodziców zaangażowania, cierpliwości i nieustannej pracy 24-godziny na dobę - powiedział marszałek Małopolski Witold Kozłowski. Mamy nadzieję, że pomoc finansowa będzie dla nich wsparciem, a to pozwoli jeszcze pełniej cieszyć się rodzicielstwem - dodał.

Wcześniej województwo małopolskie przekazało rodzicom sześcioraczków 100 tys. zł.