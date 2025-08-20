​Sąd Rejonowy w Lubartowie w województwie lubelskim zastosował trzymiesięczny areszt wobec 40-letniego myśliwego, który podejrzany jest o zabicie w zamiarze ewentualnym człowieka podczas polowania w Młyniskach. Śledczy ustalili, że mężczyzna pomylił go z dzikiem. Za zabójstwo grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.

Pomylił człowieka z dzikiem. Areszt dla myśliwego po tragicznym polowaniu

W środę rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech przekazała informację o aresztowaniu na trzy miesiące 40-letniego myśliwego, Sławomira A., podejrzanego o zabicie człowieka w zamiarze ewentualnym w trakcie polowania.

Zarzut w tej sprawie przedstawiła mężczyźnie Prokuratura Rejonowa w Lubartowie. Sąd natomiast wskazał dwie przesłanki: zagrożenie surową karą więzienia oraz obawę matactwa ze strony podejrzanego.

Sprawa jest na bardzo wczesnym etapie i materiał będzie wymagał uzupełnienia w celu pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Do stosowania tymczasowego aresztowania wystarczające jest wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś popełnił zarzucane przestępstwo - poinformowała rzecznik.

Podkreśliła, że decyzja jest nieprawomocna, a strony mogą odwołać się do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Śmierć na polowaniu

Zgodnie z ustaleniami śledczych czterdziestolatek bez dokładnego osobistego rozpoznania zwierzyny - przy wykorzystaniu lunety celowniczej - oddał strzał z broni długiej myśliwskiej w kierunku pokrzywdzonego. Sześćdziesięcioletni mężczyzna stał przed bramą swojej posesji, która była oświetlona przy pomocy szpaleru lamp solarnych. Zmarł na miejscu w wyniku rany postrzałowej klatki piersiowej i prawego przedramienia.

Ustalono także, że okolica była znana podejrzanemu, a przed polowaniem dokonał on rekonesansu terenu, przy czym wjechał na obszar polowania od strony zabudowań. Według ustaleń śledczych, miał oddawać strzały z ambony zwróconej w kierunku przeciwnym do budynków.

Tymczasem sprawca wiedział, że strzela wzdłuż drogi w kierunku zabudowań mieszkalnych oraz do niezidentyfikowanego należycie przez siebie obiektu, którym okazał się być człowiek. Można powiedzieć, że oddał strzał z pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących myśliwego w takiej sytuacji - podkreśliła prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Podkreśliła, że w związku z tym, że nie upewnił się, czy jest to zwierzę, czy człowiek, "musiał liczyć się z tym - tzn. przewidywał i godził się - że może strzelić do człowieka".

Śledczy nie informują jednak, czy 40-latek przyznał się do winy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że trzech myśliwych uczestniczyło w sobotę ok. godz. 22-23 w polowaniu w miejscowości Młyniska w gminie Michów (pow. lubartowski).

Myśliwemu grozi nawet dożywocie

Na miejscu obecny był również - razem ze swoim ojcem - małoletni syn podejrzanego. Myśliwi rozstawili się na polu kukurydzy należącym do jednego z nich, bo w tym miejscu zlokalizowali dzika. Pole znajdowało się niedaleko nieruchomości zamieszkanej przez rodzinę pokrzywdzonego. 60-latek obudził się w nocy, ponieważ usłyszał przejeżdżający drogą samochód, wyszedł przed swoją posesję i stanął przed furtką.

W tym czasie jeden z myśliwych - sądząc, że ma do czynienia z dzikiem - oddał w kierunku pokrzywdzonego strzał, który trafił mężczyznę w klatkę piersiową. Po zorientowaniu się, że doszło do pomyłki, myśliwy zadzwonił po służby ratunkowe.

Śledczy wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli broń i odzież uczestników zdarzenia oraz dokumentację, aby ustalić, czy posiadali odpowiednie zezwolenia. Za zabójstwo grozi od 10 lat więzienia do dożywocia.