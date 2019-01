Wzmocnienie bezpieczeństwa i obronności państwa to jeden z głównym powodów przekopu Mierzei Wiślanej - tak wynika z pisma, która w zeszłym tygodniu Polska wysłała do Komisji Europejskiej. W grudniu Bruksela poprosiła o wstrzymanie prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

