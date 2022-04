Brytyjski minister obrony narodowej przekazał, że Wielka Brytania wyśle do Polski czołgi Challenger 2 po to, by nasz kraj w zastępstwie wysłał do Ukrainy maszyny T-72. Boris Johnson w czasie konferencji prasowej w Delhi zadeklarował, że do Polski zostanie wysłane "uzupełnienie", aby ta mogła przekazać sprzęt naszemu sąsiadowi.