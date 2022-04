Brytyjski minister obrony narodowej przekazał, że Wielka Brytania wyśle do Polski czołgi Challenger 2 po to, by nasz kraj w zastępstwie wysłał do Ukrainy maszyny T-72.

Czołg Challenger 2 / VALDA KALNINA / PAP/EPA Wielka Brytania bezpośrednio wysyła Ukrainie też opancerzone wozy bojowe. Jak pisze BBC, oświadczenie w tej sprawie ma później przekazać Ben Wallace. Boris Johnson w czasie konferencji prasowej w Delhi przekazał, że jego kraj zwiększa wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Zadeklarował też, że do Polski zostanie wysłane "uzupełnienie", aby ta mogła przekazać sprzęt naszemu sąsiadowi. Johnson: Możliwe, że rosyjskie bombardowania będą trwać do końca przyszłego roku Istnieje "realistyczna możliwość", że rosyjskie bombardowania Ukrainy będą trwać do końca przyszłego roku, a nawet, że Rosja będzie w stanie wygrać trwającą wojnę - przyznał w piątek brytyjski premier Boris Johnson. Zapytany podczas wizyty w Indiach, czy zgadza się z danymi wywiadowczymi, które sugerują, że rosyjskie bombardowanie Ukrainy może trwać do końca przyszłego roku oraz że ostatecznie Rosja może zwyciężyć, Johnson odparł: Smutne jest to, że jest to realistyczna możliwość. Oczywiście". Putin dysponuje ogromną armią. Jego sytuacja polityczna jest bardzo trudna, ponieważ popełnił katastrofalny błąd. Jedyną opcją, jaką ma teraz do dyspozycji, jest kontynuowanie tego przerażającego podejścia, na czele z artylerią, by próbować skruszyć Ukraińców. Jest już bardzo blisko zdobycia przesmyka lądowego w Mariupolu. Obawiam się, że na tym etapie sytuacja jest nieprzewidywalna. Musimy być realistami w tym względzie - mówił brytyjski premier. Zobacz również: Charles Michel rozmawiał z Władimirem Putinem. „Brak akceptacji dla wojny”

