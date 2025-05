Generał Klisz wyjaśnił również, że udział polskich żołnierzy w międzynarodowych inicjatywach szkoleniowych na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy odbywa się w ramach misji takich jak NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), JATEC (The Joint Analysis, Training And Education Centre) czy EUMAM (The EU Military Assistance Mission in support of Ukraine). Wszystkie te organizacje działają na terenie Europy, a okresowe wykonywanie zadań na Ukrainie jest elementem ich mandatów i nie stanowi zapowiedzi żadnej operacji wojskowej. "To działania rutynowe, zgodne z polskimi i międzynarodowymi procedurami, a nie zapowiedź jakiejkolwiek operacji wojskowej" - zaznaczył gen. dyw. Klisz.

"Polska nie tworzy żadnego ‘korpusu interwencyjnego’! Rozpowszechnianie takich fałszywych narracji służy celom przeciwnika. To mechanizm osłabiania państwa od środka - przez strach, chaos i utratę zaufania. Bądźmy odpowiedzialni i nie dajmy się manipulować" - zaapelował gen. dyw. Maciej Klisz.