Polska rezygnuje od 2023 roku ze stałych dostaw gazu z Rosji. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wysłało do rosyjskiego Gazpromu oficjalne pismo o tym, że po wygaśnięciu z końcem 2022 roku kontaktu na stałe dostawy gazu, nie będziemy podpisywać kolejnego.

Polska będzie teraz brała gaz dalej z Rosji, ale już nie na podstawie kontaktu jamalskiego, który narzuca nam konkretną ilość gazu do pobrania, skazuje nas na dobrą wolę Rosjan i do tego powoduje duże wahania cen. Od 2023 roku to my - na podstawie naszych potrzeb - mamy decydować ile gazu z Rosji chcemy i czy w ogóle.

Rosja ma się stać już nie naszym głównym, a zapasowym dostawcą gazu. Zgodnie z zapisami kontraktu, strony umowy zobowiązane są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszej współpracy po 2022 roku na trzy lata przed przewidzianym zakończeniem jego obowiązywania w dniu 31 grudnia 2022 r. - wyjaśniono w oświadczeniu, przesłanym do rosyjskiego Gazpromu.

Zamiast tego surowiec będziemy chcieli na przykład sprowadzać statkami z Ameryki i innych punktów świata do naszego gazoportu w Świnoujściu.

Trwa także budowa nowego gazociągu Baltic Pipe, który ma nas połączyć z Danią i Norwegią. To ma być naszym głównym źródłem dostaw. Wciąż nie ma jednak pewności, czy Rosjanie nie zablokują budowy, która - chociaż prowadzona zgodnie z harmonogramem - wciąż nie jest gotowa. Jednak pod koniec września br. podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach, wiceprezes ds. handlowych PGNiG Maciej Woźniak informował, że w 2023 r. spółka będzie w stanie zaspokoić popyt krajowy na gaz w wysokości ponad 24 mld m sześc.

Kontrakt jamalski wygasa w 2022 roku

Podpisany w 1996 r. kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld metrów sześc. gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take-or-pay PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego gazu rocznie.

