U nas to wygląda w ten sposób, że jeśli chcesz - powiedzmy - wesprzeć całą inicjatywę WOŚP, a jednocześnie przeżyć fajne emocje, to możesz przyjechać do nas i za minimum 50 złotych przejechać się z którymś z drifterów. (...) Drifterów mamy tak naprawdę już z całego województwa. To są ludzie, którzy przyjeżdżali do nas ze względu na to, że po prostu chcieli nas wesprzeć. To są ludzie, którzy jeżdżą na naszych imprezach po całej Polsce. Mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo ciekawe samochody. Na tyle ciekawe, że jeden z youtuberów - jak się dowiedział co się dzieje - to jedzie do nas aż z Łodzi - powiedział reporterowi RMF FM Piotrowi Bułakowskiemu organizator wydarzenia Paweł "Pepis" Piotrowski.

W Krakowie na Rynku Głównym wolontariuszom WOŚP pomagali czworonożni przyjaciele.

Super pomysł i genialna atmosfera. My zawsze pomagamy, staramy się pomagać. Córka jest po przeszczepie, więc chcemy teraz innym dzieciom pomóc, żeby lżej przechodziły to co my kiedyś (...) Cudowny dzień, trzeba się wzajemnie wspierać, działać razem, piękna sprawa - takie głosy na krakowskim rynku usłyszała reporterka RMF FM, Agata Guz.

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich stanęło miasteczko mundurowe. W Holu Wschodnim można spotkać policjantów, strażaków i żołnierzy - wszystko w związku z 33. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Aukcja Roberta Lewandowskiego hitem sieci

W zbiórkę pieniędzy dla WOŚP chętnie angażują się osoby znane, celebryci, aktorzy czy piłkarze, wystawiając na aukcje ważne przedmioty czy wspólnie spędzony czas. Swoją cegiełkę do szczytnego celu dołożył m.in. Robert Lewandowski.

Polski piłkarz na aukcję wystawił dwa bilety na dowolny domowy mecz Barcelony w rozgrywkach La Liga oraz wizytę na treningu drużyny. Bilety będzie można wykorzystać do 25 maja. Dzień po meczu zwycięzca licytacji będzie miał również możliwość uczestniczyć w treningu zespołu z Barcelony.

Niezwykle popularna jest również aukcja Igi Świątek. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek w tym roku dla WOŚP zdecydowała się na współpracę z marką LEGO, której jest ambasadorką.

Oprócz rakiety Tecnifibre, specjalnie spersonalizowanej dla raszynianki na sezon 2024, zwycięzca licytacji otrzyma obraz składający się z 13 815 klocków w 43 kolorach, na którym widoczna jest zawodniczka z trofeum wielkoszlemowego French Open.

Wielką popularnością wśród licytujących cieszy się też aukcja aktora Macieja Musiała, który zapowiedział, że wysprząta dom osobie, która zaproponuje największą stawkę.

WOŚP zebrała dotychczas 2,3 mld zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zmienia polską medycynę i społeczeństwo od 1993 r. Dotąd zebrała 2,3 mld zł i kupiła prawie 75 tys. urządzeń medycznych.

Ostatnią zbiórkę - w styczniu 2024 roku - dedykowano chorobom płuc. Dzięki zaangażowaniu sztabów i sympatyków fundacji udało się zebrać 281 879 118,07 zł.

Od pierwszego finału orkiestra ma tego samego dyrygenta ­- Jerzego Owsiaka, to samo logo, hymn i hasło: "Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej".