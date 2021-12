Szybka reakcja policjanta w Jastrowiu w Wielkopolsce uratowała życie trzymiesięcznego chłopca, który przestał oddychać. W sieci pojawiło się zdjęcie niemowlaka z funkcjonariuszem.

W czwartek po godzinie 16:30 policjanci patrolowali miejscowość Sypniewo. W pewnym momencie do radiowozu podjechało małżeństwo, a z pojazdu wybiegła kobieta krzycząc, że jej syn nie oddycha. Policjanci podbiegli do trzymiesięcznego dziecka, które było już sine.

Sierżant sztabowy Damian Kledzik od razu przystąpił do akcji. Udrożnił drogi oddechowe i rozpoczął sztuczne oddychanie. Po chwili niemowlę zaczęło samodzielnie oddychać.

Do czasu przyjazdu pogotowia chłopiec przebywał pod opieką policjanta, który kontrolował jego oddech. Po przyjeździe ratowników dziecko razem z matką zostało zabrane do szpitala w Złotowie. Jeszcze tego samego dnia wróciło do domu.

Sam policjant nie czuje się bohaterem, ale mówi, że sam będąc ojcem wie, jak ważne w takich sytuacjach jest opanowanie i spokój.