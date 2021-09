Przed kolejną falą fałszywych inwestycji ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Tym razem chodzi o "oszukańczą kampanię", gdzie przestępcy podszywają się pod PKN Orlen - dodano.

"Ostrzegamy przed kolejną falą fałszywych inwestycji! Przestępcy ruszyli z nową oszukańczą kampanią, gdzie podszywają się pod PKN_ORLEN" - czytamy na wpisie na Twitterze CSIRT KNF.

Podano też niebezpieczną domenę: hxxps://pinionflowcharts[.]info



Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego KNF zaapelował jednocześnie o rozwagę i zachowanie czujności. "Uważajcie na podejrzane inwestycje!" - zaznaczono.



Na zrzutach ekranu zamieszczonych na Twitterze CSIRT KNF widać m.in. informację o projekcie inwestycyjnym Orlenu2030, który ma być rzekomo wspierany przez rząd i otwierać dostęp do inwestycji dla wszystkich Polaków. Strona przygotowana przez oszustów zachęca do wypełnienia ankiety, w której trzeba podać m.in. swoje dane osobowe, mail i telefon.



Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa został utworzony przez KNF w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku finansowego uznanych za Operatorów Usług Kluczowych (OUK).



Zespół - jak zaznaczono - realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa, we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; wspiera Operatorów Usług Kluczowych w obsłudze incydentów poważnych występujących w tych podmiotach, a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.