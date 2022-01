Kolejni podróżni posłużyli się podrobionymi wynikami testów na koronawirusa, aby wjechać do Polski. Do zatrzymania doszło na polsko-rosyjskim przejściu granicznym.

Podrobili testy, aby uniknąć kwarantanny. Zapłacą grzywnę / Shutterstock

Wczoraj do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski stawiło się polsko-rosyjskie małżeństwo. Podróżni do kontroli granicznej okazali podrobione wyniki testów na koronawirusa. Próbowali w ten sposób uniknąć kwarantanny.

Podejrzenie funkcjonariusza Straży Granicznej wzbudziły przedstawione dokumenty. Data i godzina badania oraz dane personalne zostały naniesione odmienną techniką. Zarówno 31-letni Polak i 25-letnia Rosjanka przyznali, że posłużyli się przerobionymi wynikami.



Małżeństwo mieszkające w Sanoku otrzymało grzywnę w wysokości po tysiąc złotych każdy i zostało skierowane na kwarantannę.