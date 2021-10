Policja zlikwidowała w Olsztynie magazyn z podrabianymi markowymi perfumami. Zatrzymano 5 osób podejrzanych o sprzedaż nielegalnego towaru w internecie. Z ustaleń śledczych wynika, że podrobione perfumy mogło kupić 12 tysięcy osób w całym kraju.

Podrobione perfumy trafiały do osób w całym kraju / olsztyn.policja.gov.pl / Policja

Jak poinformował PAP w poniedziałek sierż. sztab. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, zatrzymani (trzy kobiety i dwóch mężczyzn) usłyszeli już zarzuty oszustwa i wprowadzenia do obrotu przedmiotów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ.



Wspólne działania policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, doprowadziły do rozbicia grupy osób, trudniących się handlem nielegalnym towarem za pośrednictwem internetu. Funkcjonariusze wpadli na trop pięciu osób, oferujących w sklepach internetowych podróbki markowych perfum - podał.

Sprzedali ponad 12 tys. podróbek

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze w jednym z wynajmowanych pomieszczeń w centrum Olsztyna znaleźli około 2 tys 700 sztuk podrobionych perfum przygotowanych do sprzedaży. Kolejne 200 sztuk nielegalnego towaru policjanci zabezpieczyli podczas przeszukań w mieszkaniach podejrzanych. Trzy kobiety w wieku 28, 30 i 31 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 52 i 29 lat zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.



Śledczy ustalili, że grupa w trakcie swojej działalności sprzedała podróbki blisko 12 tysiącom kupujących z terenu całego kraju. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz wprowadzenia do obrotu przedmiotów z podrobionymi znakami towarowymi, za co grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.



Jak podała policja, wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz środka przymusu - zabezpieczenia majątkowego w łącznej kwocie blisko 43 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar.