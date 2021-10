Policjanci ze Skierniewic w województwie łódzkim zatrzymali 27-latka, który, kierując audi, przekroczył w obszarze zabudowanym dozwoloną prędkość o 108 km/h. Kierowca stracił prawo jazdy, dostał 500-złotowy mandat i 10 punktów karnych.

Kierowca jechał w obszarze zabudowanym 158 km/h / Policja w Skerniewicach / Policja

Jak poinformował poniedziałek kom. Robert Zwoliński ze skierniewickiej drogówki, mundurowi namierzyli kierującego audi A6 podczas trwającej w weekend akcji pomiaru prędkości na głównych drogach powiatu.



W sobotę ok. godz. 22 na drodze krajowej nr 70 w Skierniewicach na ul. Łowickiej policjanci zatrzymali do kontroli samochód audi A6, którego kierujący jechał z prędkością 158 km/h w obszarze zabudowanym. Tym samym przekroczył dopuszczalną prędkość o 108 km/h - przekazał kom. Zwoliński.



W ten sposób - jak dodał - za popełnione wykroczenie 27-letni mieszkaniec gminy Skierniewice stracił swoje prawo jazdy, które będzie mógł odzyskać po trzech miesiącach. Został też ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł, a na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych.



Od początku br. skierniewiccy policjanci za podobne wykroczenia zatrzymali już 56 uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas działań "Prędkość" skontrolowano 75 samochodów, aż w 40 przypadkach kierujący jechali zbyt szybko.