Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał w czwartek na 15 lat pozbawienia wolności Dariusza R. za usiłowanie zabójstwa żony. Mężczyzna podłożył własnoręcznie skonstruowany ładunek wybuchowy pod samochodem małżonki, ale do wybuchu nie doszło.

Dariusz R. przygotował bombę tak, żeby jej mechanizm zegarowy zaczął działać po rozpoczęciu przez kobietę jazdy samochodem. Wybuch miał nastąpić w ciągu 30-minutowej podróży kobiety do pracy. Gdy 12 czerwca 2017 r. przyjechała ona do szkoły, gdzie pracowała jako nauczycielka, usłyszała dochodzące spod samochodu tykanie. Zauważyła, że coś zostało umieszczone pod podwoziem. Wezwani na miejsce policyjni pirotechnicy usunęli ładunek spod auta.