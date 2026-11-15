Cyberatak na Autopay. Mogły wyciec dane klientów

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Autopay S.A. padła ofiarą cyberataku, w wyniku którego doszło do nieautoryzowanego dostępu do części infrastruktury oraz danych dotyczących płatności. Spółka nie ujawnia, ilu klientów może dotyczyć incydent. Zapewnia jednak, że każda potencjalnie poszkodowana osoba otrzymuje bezpośrednią informację i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Nie ma dotąd potwierdzenia, że dane zostały skopiowane lub wykorzystane, ale firma nie wyklucza takiej możliwości.

Cyberatak na Autopay. Co się wydarzyło?

Do incydentu doszło 11 listopada 2026 roku. Tego dnia Autopay S.A. stwierdziła nieautoryzowany dostęp do części swojej infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez spółkę.

Zakres zdarzenia jest obecnie przedmiotem szczegółowej analizy bezpieczeństwa. Firma na razie nie podaje, ilu osób mogą dotyczyć potencjalne konsekwencje ataku.

Jak przekazała Zuzanna Szybisty z Biura Prasowego Autopay, klienci, których dane mogły zostać objęte incydentem, są informowani indywidualnie.

Każda osoba, której dane mogą dotyczyć, otrzymuje od nas bezpośrednią informację wraz z konkretnymi zaleceniami. Do tej pory nie potwierdziliśmy skopiowania ani wykorzystania danych, ale nie możemy tego całkowicie wykluczyć - dlatego informujemy klientów bezpośrednio, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom - przekazała przedstawicielka spółki.

Atak z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Szczególną uwagę zwraca sposób przeprowadzenia cyberataku. Z dotychczasowych ustaleń Autopay wynika, że sprawcy nie posługiwali się złośliwym oprogramowaniem ani phishingiem. Atak miał natomiast nosić cechy automatyzacji silnie wspieranej przez sztuczną inteligencję.

Spółka określa go jako zdarzenie nowego typu, wykorzystujące na masową skalę narzędzia AI.

Był to atak zupełnie nowego typu z masowym wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, na które wiele instytucji i firm nie jest jeszcze przygotowanych - zwróciła uwagę Zuzanna Szybisty.

Autopay nie ujawnia szczegółów technicznych dotyczących sposobu działania sprawców. Wyjaśnia, że informacje te mogłyby zostać wykorzystane do przeprowadzenia podobnych ataków na inne podmioty.

Szczegółowy opis sposobu działania sprawców przekazaliśmy do CSIRT KNF do dystrybucji w sektorze finansowym. Ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony innych podmiotów na rynku nie podajemy publicznie szczegółów technicznych - poinformowała przedstawicielka firmy.

Autopay zapewnia: Płatności działają bez zakłóceń

Spółka podkreśla, że cyberatak nie wpłynął na realizację transakcji. Zapytana o bezpieczeństwo płatności dokonywanych za pośrednictwem Autopay, Zuzanna Szybisty zapewniła, że klienci nadal mogą korzystać z usług.

Zdarzenie nie miało i nie ma wpływu na procesowanie transakcji. Nasz system posiada wielopoziomowe zabezpieczenia w celu ochrony przed wieloma typami znanych zagrożeń - przekazała.

Firma poinformowała również o działaniach podjętych natychmiast po wykryciu nieuprawnionego dostępu.

Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia zablokowaliśmy nieuprawniony dostęp, odcięliśmy wszystkie zidentyfikowane kanały dostępu, unieważniliśmy poświadczenia, a zaatakowane serwery odizolowaliśmy, zabezpieczyliśmy do celów dowodowych i odbudowaliśmy. Wdrożyliśmy też dodatkowe zaawansowane mechanizmy monitorowania. Usługi były i są dostępne przez cały czas - zaznaczyła Szybisty.

Co powinni zrobić klienci Autopay?

Mimo że dotychczas nie potwierdzono skopiowania ani wykorzystania danych, spółka zaleca klientom zachowanie szczególnej ostrożności.

Osobom korzystającym z usług Autopay firma rekomenduje:

regularne sprawdzanie historii transakcji;

niezwłoczne zgłaszanie bankowi lub wydawcy karty każdej operacji, której klient sam nie wykonał;

zachowanie ostrożności wobec wiadomości i telefonów, których nadawcy lub rozmówcy powołują się na cyberatak na Autopay.

Ostatnie zalecenie jest szczególnie istotne. Informacje o incydencie mogą zostać wykorzystane przez oszustów do prób wyłudzenia danych lub pieniędzy. Dlatego klienci powinni zachować czujność wobec osób podających się za przedstawicieli firmy, banków czy instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Sprawą zajmują się odpowiednie instytucje

Autopay poinformowała, że incydent został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policji oraz CSIRT KNF. Spółka zapewnia, że właściwe organy, w tym instytucje nadzoru, są na bieżąco informowane o sytuacji.

Współpracujemy z nimi przy wyjaśnianiu zdarzenia - zapewniła Zuzanna Szybisty.

Firma zwróciła się również do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych wymianą doświadczeń w zakresie ochrony przed podobnymi zagrożeniami.