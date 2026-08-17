Siódma ofiara wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zidentyfikowana

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Zidentyfikowana została siódma z dwunastu śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech - dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga. Ofiary to mieszkańcy Podkarpacia.

Najwięcej spośród dwunastu ofiar ma pochodzić z gminy Lubenia. Do niedzielnego wieczora zidentyfikowano sześć osób. Ich bliscy byli informowani przez specjalny, trzyosobowy zespół z psychologiem.

W ten sam sposób ma być poinformowana rodzina siódmej ofiary, której tożsamość udało się ustalić dzisiaj – usłyszał reporter RMF FM w poniedziałek rano od rzecznika wojewody podkarpackiej.

Rzecznik zapewnił, iż podkarpackie szpitale są gotowe na przyjęcie tych rannych, których stan zdrowia pozwoli na transport do Polski. Transporty mogą zacząć się jeszcze w poniedziałek.

Ocena stanu poszkodowanych. Transporty możliwe już w poniedziałek

Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej z przedstawicielami polskiego rządu do końca poniedziałku odwiedzi wszystkie cztery węgierskie szpitale, do których trafili ranni Polacy. Jest ich tam obecnie 45. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.

Do szpitala w Miszkolcu trafiło dziewięć najciężej rannych Polaków. Dwie osoby przebywają na oddziale intensywnej terapii, kolejne na neurochirurgii oraz traumatologii. Placówka opublikowała oświadczenie, w zapewnia, że wszelkie niezbędne zasoby profesjonalne, medyczne i techniczne są dostępne do leczenia poszkodowanych.

Wypadek polskich pielgrzymów na Węgrzech. Ustalenia po nocnym spotkaniu w Budapeszcie W najbliższych godzinach mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące możliwości przetransportowania do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, to jedno z najważniejszych ustaleń…

W każdym szpitalu zaplanowana jest weryfikacja, kto z rannych jeszcze w poniedziałek może zostać przetransportowany do Polski. Konsultacje z lekarzami ruszyły już w szpitalu w węgierskim Egerze. W planie są potem wizyty w Miszkolcu i w Debreczynie. Do wieczora ma być znany możliwy harmonogram transportu poszkodowanych do Polski.

„Nikt nie zostanie bez pomocy”

W Porannej rozmowie w RMF FM o transportach mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Wskazał on, iż w gotowości jest wojskowy samolot ewakuacji medycznej wydzielony na polecenie ministra obrony oraz dwa zespoły medyczne z ambulansami.

Przygotowane są też szpitale: Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowy Instytut Medyczny.

Oczywiście przygotowane jest też wsparcie psychologów wydzielone przez dowództwo generalne oraz właśnie przez Wojskowy Instytut Medyczny. Jedno jest pewne i o tym chciałbym zapewnić: nikt nie zostanie bez pomocy – obiecywał wiceminister.

Tomczyk tłumaczył, że na Węgry polecieli „najlepsi lekarze” – chirurdzy, anestezjolodzy i ratownicy medyczni.

Dodał, że polskie władze spełnią wszelkie możliwe prośby ze strony rodzin poszkodowanych. W kontakcie z nimi są zespoły z resortu zdrowia i spraw zagranicznych.

Uważam, że każdy Polak, który jest na miejscu, każdy, kto jest poszkodowany, na pewno lepiej będzie czuł się w szpitalach w Polsce. Tym bardziej że będzie blisko rodziny, z pełnym dostępem do opieki medycznej. To jest w tej chwili najważniejsze, żeby zadbać o każdego, zarówno rodziny ofiar tam na miejscu, jak i o ludzi, którzy są poszkodowani i ich bliskich. Łączymy się w bólu z rodzinami, bliskimi ofiar – powiedział na naszej antenie Cezary Tomczyk.