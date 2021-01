Zarzut znęcania się nad psem i jego zabicia postawiła prokuratura 33-letniemu mieszkańcowi Łomży (Podlaskie). Z ustaleń policji wynika, że z okna mieszkania na czwartym piętrze wyrzucił on szczeniaka, który nie przeżył upadku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W poniedziałek do sądu trafił wniosek o trzymiesięczny areszt wobec podejrzanego - wynika z informacji uzyskanych w Prokuraturze Rejonowej w Łomży.