„To samo mówili przed inwazją na Ukrainę”. Sikorski o słowach rzecznika Kremla

RMF24

„Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę” - w ten sposób Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych i wicepremier skomentował wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który okreśłił doniesienia o możliwym rosyjskim atakiem na Polskę mianem „straszaka” i „zachodniej propagandy”. „Jedna nieszczęsna decyzja prezydenta Zełenskiego nie zmieniła faktu, że Putin jest zagrożeniem. Kiedyś politycy PiS ściagali się na proukraińskość, a dziś ściagają się na antyukraińskość” - dodał przed Naradą Kierowników Placówek Zagranicznych.

Sikorski: Zagrożenie dla Ukrainy, dla NATO i dla Polski

Szef MSZ Radosław Sikorski wrócił w rozmowie z dziennikarzami do kwestii nadania przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA” oraz do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Jedna nieszczęsna decyzja prezydenta Zełenskiego nie zmieniła faktu, że Putin jest zagrożeniem dla Ukrainy, dla NATO i dla Polski. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa - powiedział.

Wiceminister skomentował także wypowiedź szefa MON za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka, który był dziś gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Blaszczak postawił tezę, że MON „wpadł w panikę i próbuje w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność”. Chodzi o decyzję, by odtajnić wszystkie donacje dla Ukrainy w latach 2022-2026. Błaszczak zwrócił też uwagę, że sam ma akt oskarżenia za ujawnianie informacji niejawnych.

Do bycia w panice ma prawo być pan minister Błaszczak (...) za to, że ujawnił część planów operacyjnych Wojska Polskiego - powiedział Radosław Sikorski. Ujawnienie listy sprzętu, który Polska przekazała Ukrainie, poprawi nasze relacje z tym krajem - dodał.

Odtajnienie listy donacji zapowiedziało wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej. Są to konsekwencje wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który podał informację, że rząd przekazał wiosną Ukrainie pociski do systemu Patriot. Według niego odbyło się to w tajemnicy przed parlamentem.

Wiemy, że opozycja żądała tego ze złośliwości, no ale skoro żądają, to pokażemy kilkadziesiąt donacji. Rozpoczął to tamten rząd, miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji - powiedział minister spraw zagranicznych.



Radosław Sikorski nie odpowiedział jednak wprost na pytanie, czy pociski do systemów Patriot faktycznie zostały przekazane wiosną.