Na Wydziale Nauk Społecznych w Kampusie Oliwskim Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczystość nadania Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku imienia Pawła Adamowicza. To trzecia placówka w Gdańsku, która nosi imię zamordowanego w styczniu 2019 roku prezydenta.

Dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego Waldemar Kotowski / Jan Dzban / PAP

Uroczystość nadania Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu imienia Pawła Adamowicza rozpoczęła obchody związane z pierwszą rocznicą śmierci wieloletniego prezydenta Gdańska, które potrwają do środy 15 stycznia. Wzięli w niej udział m. in. żona zmarłego prezydenta Magdalena Adamowicz i jego brat Piotr, a także prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.





Magdalena Adamowicz i Piotr Adamowicz / Jan Dzban / PAP



Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała przypomniał, że to właśnie Paweł Adamowicz był pomysłodawcą utworzenia przy UG liceum ogólnokształcącego.

To szkoła wyjątkowa, powołana po to, aby uczniowie mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury i potencjału uniwersyteckiej kadry. Czujemy się spadkobiercami intelektualnego dorobku tragicznie zmarłego prezydenta i jest to dla nas wielkim zobowiązaniem. Mam nadzieję, że ci, którzy ukończą nasze liceum, będą elitą - mówił rektor.

Paweł nie życzyłby sobie pomników ze spiżu, wierzył w edukację, był przekonany, że kluczem do powstania społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i mądrego jest właśnie edukacja - stwierdziła na uroczystości Magdalena Adamowicz. Wiem, że patrzy na nas z góry, uśmiecha się do nas i kibicuje dalszemu rozwojowi szkoły - zaznaczyła. Przeczytała też fragment książki "Gdańsk jako wspólnota", w której jeden z rozdziałów Adamowicz poświęcił edukacji.



"Potrzebujemy Polaków, którzy potrafią tworzyć rozwiązania i współpracować dla realizacji wspólnych celów. (...) Jeśli nasze dzieci i wnuki nie wyniosą ze szkoły kompetencji adaptacyjnych, nawyków i umiejętności efektywnego uczenia się, zdolności współpracy w różnorodnym środowisku, to zasilą szeregi nieproduktywnej części społeczeństwa" - napisał w książce Paweł Adamowicz.

Dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego Waldemar Kotowski (L) oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (P) / Jan Dzban / PAP

Zdaniem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz Paweł Adamowicz zasługuje na to, aby być patronem szkoły, bo miał szacunek dla autorytetów i ludzi wielkich idei, wierzył w rozwój człowieka poprzez czytanie książek, motywował swoich współpracowników do podnoszenia kompetencji oraz miał odwagę do wprowadzania zmian, także w najtrudniejszych czasach.



Prezydent Adamowicz kochał Gdańsk, kochał Polskę, kochał innych ludzi i tego możecie się od niego uczyć - mówiła do uczniów Dulkiewicz. Przekazała na ręce dyrektora liceum Waldemara Kotowskiego portret prezydenta Adamowicza namalowany przez Janusza Pawlukiewicza, a inspirowany fotografią zrobioną przez Renatę Dąbrowską.



W czasie uroczystości odbyła się ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych. Dyrektor szkoły otrzymał od rektora UG sztandar, na którym wyhaftowano m.in godło państwowe godło państwowe i hasło: "Szacunek, otwartość, tolerancja".