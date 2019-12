W środę wieczorem w Gdańsku, podczas uroczystej gali wręczenia Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza, żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska europoseł Magdalena Adamowicz zapowiedziała powołanie Instytutu Pawła Adamowicza.

Magdalena Adamowicz / Marcin Gadomski / PAP

Podczas gali żona śp. Pawła Adamowicza odebrała Medal Okolicznościowy przyznany przez Gdańską Radę ds. Równego Traktowania Pawłowi Adamowiczowi za jego wyjątkowy wkład w budowanie miasta otwartego dla wszystkich oraz zaangażowanie w realizację idei solidarności, wolności, otwartości i równości w Gdańsku.



Magdalena Adamowicz, podziękowała za nagrodę, podkreślając, że to dla niej ogromne wyróżnienie. Równość to przede wszystkim godne traktowanie drugiego człowieka, równość to fundamenty człowieczeństwa, to dbałość i przestrzeganie praw człowieka - mówiła Adamowicz. Zapowiedziała też powołanie Instytutu Pawła Adamowicza.



Gdańską Nagrodę Równości im. Pawła Adamowicza w tegorocznej edycji, spośród nominowanych trzynastu osób, otrzymali: Elisabeta Mîndra Căldărar - wyróżnienie za pracę na rzecz praw człowieka i społeczności romskiej, Elżbieta Rutkowska - za działalność na rzecz równego traktowania, Patrycja Medowska - zastępczyni dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, za odwagę i otwartość na problematykę osób LGBT i emigrantów.

"Chcemy budować miasto otwarte"

Wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz przemawiając podczas gali powiedział, że Gdańska Nagroda Równości to część dziedzictwa Pawła Adamowicza. Przypomniał, że w Gdańsku zasada równego traktowania jest wdrażana na różnych poziomach. Chcemy budować miasto otwarte, w którym wszyscy mieszkańcy czują się w sposób równy i sprawiedliwy traktowani - mówił.



Gdańska Nagroda Równości została ustanowiona w 2017 r. przez prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Przyznawana jest osobom fizycznym za działalność w czasie ostatniego roku przed jej przyznaniem. Nagroda ta wręczana jest osobom, które działają na rzecz praw człowieka, idei równości i różnorodności; ma formę pieniężną. Jej laureat otrzymuje 3300 zł brutto i Gdańską Odznakę Równości, zaprojektowaną przez gdańskiego artystę, autora biżuterii i bursztynnika Giedymina Jabłońskiego.