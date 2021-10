„Przebieg rozmów jest żenujący. Minister zdrowia nie chce żadnych zmian w systemie” – tak brzmi fragment wydanego dzisiaj komunikatu Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

Rozmowy protestujących medyków z rządem / Wojciech Olkuśnik / PAP

Na jutro zaplanowane są ich kolejne rozmowy ostatniej szansy.

Na środowej konferencji prasowej w Warszawie medycy z "białego miasteczka" odnieśli się do przebiegu wtorkowego spotkania z Ministerstwie Zdrowia. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber podał po jego zakończeniu, że wśród propozycji jest m.in. wzrost wynagrodzeń w 2022 r. na poziomie 70 proc. przyrostu nakładów na ochronę zdrowia - zgodnie z ustawą 7 proc. PKB na zdrowie.



70 proc. środków przeznaczonych więcej na opiekę zdrowotną ma pójść na wynagrodzenia w systemach opieki zdrowotnej. To nie jest 70-procentowa podwyżka wynagrodzenia - zauważył na środowej konferencji prasowej Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Nasz protest dotyczy poza tym czego innego - my chcemy godnie pracować, świadczyć usługi medyczne, pomagać pacjentom - tak, by byli zadowoleni i nie musieli na nie czekać - dodał.

Telefon z pogróżkami do medyków

Medycy poinformowali, że w środę odebrali telefony z pogróżkami. Przeraża nas to, co zaczęło się dziać - polityka rządu i budowania niechęci, czasami agresji wobec medyków, ma swoje owoce i dziś je zbieramy. Mieliśmy telefony, że "białe miasteczko" stanie się krwawym szkarłatnym miasteczkiem. Jesteśmy ciekawi, czy pan minister, który był zbulwersowany groźbami w Sejmie skierowanym przeciw niemu (...) będzie oburzony również teraz - mówił Drobniak.



Pytani o to, czy - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - w czwartek planują ostatnie spotkanie z MZ, medycy potwierdzili. Oczywiście, że tak. Pytałam wczoraj pana ministra Brombera czy potrzeba więcej czasu, ale pan minister się żachnął (...) To znaczy, że pan minister nie potrzebuje tego czasu i jest gotowy na jutro do rozmów, do zamknięcia sprawy i spisania porozumienia z nami. Minister mówi, że dopływamy do brzegu, a ja - że jesteśmy na środku jeziora - mówiła Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.

"Nie ma dobrej woli rządu"

Zdaniem protestujących medyków przebieg rozmów z MZ jest żenujący. Udowadniają one, że MZ nie chce żadnych zmian w systemie. Widzimy, że zamysłem rządu jest, by rozmowy trwały i pokazywały "dobrą wolę rządu". A faktycznie żadnej dobrej woli nie ma. Przedstawiciele MZ nie są przygotowani, nie otrzymujemy obiecanych dokumentów i analiz. Na każdym spotkaniu wracamy wciąż do punktu wyjścia - napisał Ogólnopolski Komitet Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia w środowym komunikacie zamieszonym na Facebooku.



Wyszczególniono w nim każdy z postulatów i stanowisko resortu. Pierwszy postulat to natychmiastowa zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. "Nie doszliśmy nawet do rozmów o współczynnikach, harmonogramie wprowadzanie zmian, sposobie pokrycia kosztów w poszczególnych grupach. MZ nie zgadza się na żadne większe zmiany w tym obszarze. Wszystkie propozycje zostały odrzucone" - czytamy w komunikacie. Kolejny postulat to realny wzrost wyceny świadczeń oraz ryczałtów. "MZ odmawia szybszego przeprowadzenia procesu realnej wyceny, która pokrywa koszty działalności medycznej. Uważa, że tempo zmian wycen jest właściwe" - wskazują medycy w komunikacie.

Wiceminister wyraża gotowość do rozmów

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber po wtorkowych rozmowach z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym podkreślał z kolei, że ze strony resortu jest "pełna gotowość do zawarcia porozumienia". Wielokrotnie podkreślaliśmy, że ten dialog, rozmowy, są dla nas bardzo ważne - mówił. Przed nami dalsze rozmowy; jesteśmy już jednak o krok dalej - zapewniał. Pytany, czy rozmowy zakończą się w czwartek wiceszef MZ odparł: "tak, zakładamy, że w czwartek te negocjacje się zakończą, gotowość jest".



Bromber podał, że wśród propozycji jest m.in. wzrost wynagrodzeń w 2022 r. na poziomie 70 proc. przyrostu nakładów na ochronę zdrowia - zgodnie z ustawą 7 proc. PKB na zdrowie. Inna z propozycji dotyczy przeniesienia pielęgniarek z wykształceniem średnim, ale długim stażem, do wyższej grupy zaszeregowania.



Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.



11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 r. Po przerwie spowodowanej zajściem podczas konferencji - samookaleczeniem się starszego mężczyzny, który zmarł - miasteczko wróciło do pierwotnej formy protestu, odbywają się w nim m.in. tematyczne panele i wykłady.