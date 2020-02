Podróż między Wolsztynem a Lesznem w Wielkopolsce to od kilku dni w pewnym sensie podróż w czasie. Pasażerów na tej trasie wożą zabytkowe wagony, ciągnięte przez parowóz. To jednocześnie wyjście awaryjne, by zachować ciągłość połączeń i spora niespodzianka dla miłośników historycznego taboru. Szynobusy, które kursowały w tej części regionu na co dzień, trafiły do serwisu po serii zderzeń z samochodami na przejazdach kolejowo-drogowych.

