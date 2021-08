Tor pływacki open water otwarto na jeziorze Głębokim w Szczecinie. Ma służyć m.in. osobom, które przygotowują się do zawodów triathlonowych.

Tor pływacki dla triathlonistów na jeziorze Głębokim w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Otwieramy pierwszy w Polsce tor open water, czyli tor dla pływaków i przyszłych triathlonistów, którzy trenują na zawody - powiedział dziennikarzom instruktor szczecińskiego WOPR Marek Dominiak.

Tor wyznaczają cztery boje nawigacyjne, oddalone od siebie o ok. 250 m. Na specjalnej platformie jest miejsce dla ratowników i dla trenerów (przygotowano dla nich SUPy - deski ratownicze), a także sprzęt dla pływaków.



Jak ocenił Dominiak, zainteresowanie może być duże ze względu na coraz większą popularność zawodów triathlonowych, tor przyda się także zawodnikom klubów pływackich.



Zaznaczył, że na jeziorze Głębokim są bardzo dobre warunki do pływania - m.in. ze względu na to, że nie poruszają się po nim jednostki pływające.



Infrastrukturę - m.in. pomost i boje nawigacyjne - przygotowało miasto, nadzór sprawuje szczecińskie WOPR.



Tor będzie czynny do końca sierpnia, codziennie w godz. 10-20.