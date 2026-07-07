Oszustwo na InPost. Ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami wyłudzającymi dane

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CERT Polska alarmuje: oszuści podszywają się pod firmę InPost, rozsyłając fałszywe wiadomości SMS z prośbą o potwierdzenie danych przesyłki. Celem przestępców jest wyłudzenie danych osobowych oraz informacji o kartach płatniczych.

We wtorek zespół CERT Polska poinformował o nowej kampanii oszustw, w której przestępcy podszywają się pod popularną firmę kurierską InPost. W rozsyłanych SMS-ach informują o rzekomej konieczności potwierdzenia danych przesyłki i zachęcają do kliknięcia w podany link. W rzeczywistości prowadzi on do spreparowanej strony internetowej, której celem jest wyłudzenie wrażliwych danych.

Jak podkreśla CERT Polska, fałszywa strona internetowa została przygotowana w taki sposób, by nakłonić użytkowników do podania swoich danych osobowych oraz informacji o kartach płatniczych. Pozyskane w ten sposób dane mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do kolejnych, bardziej precyzyjnych ataków.

Eksperci zalecają, by zawsze dokładnie sprawdzać adres strony internetowej, na którą zostajemy przekierowani z wiadomości SMS. Status przesyłki najlepiej weryfikować bezpośrednio w oficjalnej aplikacji lub na stronie przewoźnika. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości należy zgłosić ją do CERT Polska, wysyłając SMS na numer 8080.

Czym jest CERT Polska?

CERT Polska to zespół reagowania na incydenty komputerowe, działający w ramach instytutu badawczego NASK. Zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach w sieci oraz ostrzeganiem użytkowników przed nowymi zagrożeniami.



