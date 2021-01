​Senator Jacek Bury odchodzi z klubu Koalicji Obywatelskiej i rozpocznie współpracę z ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni - podaje portal Onet.pl. Oficjalnie decyzję polityk ma ogłosić w poniedziałek na konferencji prasowej.

Jacek Bury / Wojciech Olkuśnik / PAP

Szymon Hołownia i Michał Kobosko zapowiadali, że politycy parlamentarni chcą dołączyć do tworzonej przez nich formacji, jednak poza byłą posłanką Lewicy Hanną Gill-Piątek nikt na to do tej pory się nie zdecydował. Kobosko w ostatnich dniach w rozmowie z TVN24 powiedział, że z partią współpracować będzie pewien senator.

Jak dowiedział się Onet, Jacek Bury ma opuścić klub Koalicji Obywatelskiej. Pozostanie senatorem niezrzeszonym, ale będzie współpracował z ruchem Szymona Hołowni. Obaj mają decyzję ogłosić na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Takie przemieszanie na polskiej scenie politycznej oznacza, że większość opozycji w Senacie będzie zależna od Hołowni. Przypomnijmy, że KO, Lewica, PSL zawiązali przed wyborami tzw. pakt senacki. Opozycji udało się w ten sposób wywalczyć 51 mandatów.

Jacek Bury w 2015 roku dołączył do Nowoczesnej. W 2018 roku zdobył mandat radnego sejmiku lubelskiego startując z list Koalicji Obywatelskiej. Rok później zrezygnował z członkostwa w Nowoczesnej i jako kandydat KO (z poparciem PSL, Lewicy i ruchów miejskich) zdobył mandat senatora X kadencji.