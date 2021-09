Od piątku drogowcy rozpoczynają wymianę nawierzchni na ulicy Połczyńskiej w Warszawie. Na kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia. Prace zakończą się nad ranem w poniedziałek.

Utrudnienia rozpoczną się w piątek, 10 września o godz. 22 i będą dotyczyły jezdni w kierunku granic miasta. Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich "cała jezdnia na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Szeligowskiej zostanie wyłączona z ruchu".

Kierowcy nie będą mogli skręcić w remontowany fragment Połczyńskiej zarówno z ulicy Powstańców Śląskich, jak i ulicy Dźwigowej. Jadąc Połczyńską od strony Woli na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Śląskich i Dźwigową nie będzie można pojechać prosto, a jedynie skręcić w lewo bądź w prawo. Zamknięty zostanie wyjazd na ulicę Połczyńską z ulic Tkaczy i Lustrzanej oraz wjazd i wyjazd z ulicy Szeligowskiej. Na całym odcinku remontowanej jezdni nie będzie można parkować.

Od piątku utrudnienia na Bemowie / Zarząd Dróg Miejskich Warszawa /

Objazdy dla kierowców zaplanowano ulicą Powstańców Śląskich do Człuchowskiej i Lazurowej oraz ulicą Dźwigową do Chrościckiego oraz Globusową i Świerszcza do alei 4 Czerwca 1989 r. Zalecane są również objazdy Górczewską do Lazurowej lub od strony Włoch ulicą Ryżową do alei 4 Czerwca 1989 r.

Po jezdni w stronę Woli ruch będzie odbywał się normalnie, jedynie z ulicy Rotundy będzie można skręcić wyłącznie w prawo w ulicę Połczyńską.

Utrudnienia czekają też pieszych i rowerzystów, przejścia przez jezdnię będą otwierane w miarę postępu prac.

W czasie prac zmienią swoje trasy autobusy komunikacji miejskiej linii 105, 197, 713, 743 oraz linia nocna N42. Autobusy linii dziennych, w kierunku pętli Os. Górczewska, Ursus-Niedźwiadek, Agricoop i Wolica k. Płochocina pojadą ulicami: Powstańców Śląskich, Człuchowską i Lazurową. Z kolei N42 w kierunku pętli Os. Górczewska pojedzie ulicą Powstańców Śląskich.

Prace zakończą się w poniedziałek, 13 września, o godz. 4.