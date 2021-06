Ponad 100 razy interweniowali dotychczas strażacy po oberwaniu chmury w Szczecinie. Zalane są ulice w centrum, a także w zachodniej i północnej części miasta. Nawałnica przeszła także nad Pomorzem.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował w środę rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Kubiak, zachodniopomorscy strażacy interweniowali do godz. 19 ponad 170 razy - głównie w sprawie zalań. Najwięcej zdarzeń interwencji było w Szczecinie - 105.

W stolicy Pomorza Zachodniego w środę późnym popołudniem spadł intensywny deszcz. Jak informują internauci na szczecińskich forach, zalane są ulice m.in. w centrum, na osiedlu Gumieńce, Niebuszewo, Arkońskie-Niemierzyn, Krzekowo-Bezrzecze a także na północnych osiedlach miasta. Interwencje strażaków dotyczą głównie odpompowania wody z zalanych pomieszczeń.

IMGW wydał dla zachodniej części województwa zachodniopomorskiego ostrzeżenie trzeciego stopnia o intensywnych opadach deszczu i burzach . Obowiązuje do godz. 3 w czwartek.

Problemy także na Pomorzu

Nawałnice przeszły także nad Pomorzem. Tam strażacy interweniowali 40 razy. Najwięcej w powiecie kartuskim - 10; w Gdyni 7; w powiecie wejherowskim - 7; nowodworskim - 6.

Dwanaście zdarzeń jest związanych z wiatrołomami, a pozostałe interwencje dotyczą pompowania wody z ulic; zalanych posesji, piwnic oraz garaży.

Ulewa w Lubuskiem

Wcześniej ulewa przeszła nad Lubuskiem . Tam strażacy interweniowali przy podtopionych ulicach, zalanych piwnicach i parkingach podziemnych. W Zielonej Górze miejscami woda sięgała nawet do kolan.

Deszcz sparaliżował też m.in. Kostrzyn nad Odrą oraz Słubice. Intensywny deszcz padał tam niespełna godzinę, ale to wystarczyło, by woda dostała się do dziesiątek piwnic czy garaży.