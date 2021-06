Środowe popołudnie będzie ciepłe, ale i burzowe. Ulewy mogą pojawić się w kilku regionach kraju. IMGW ostrzega przed gwałtownymi zmianami pogody na wschodzie Polski, z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o burzach na północnym-zachodzie kraju.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W środę po południu prognozujemy występowanie burz na wschodzie Polski. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk jest w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, podlaskim - przekazał Szymon Ogórek z biura prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W obszarach, w których prognozowane są burze, wystąpią intensywne opady, do 40-50 mm, oraz silny wiatr. Podmuchy mogą wynosić nawet do 90 km/h. Te opady będą bardzo intensywne, ale krótkotrwałe. Jednak taka ilość wody, która w krótkim czasie spadnie w obszarze zabudowanym, może prowadzić do podtopień - ostrzegł Ogórek.



Tam, gdzie spadnie deszcz, powinno się też ochłodzić, nawet o 10 stopni.

Alert RCB

W środę oraz w nocy z środy na czwartek możliwe są burze, ulewny deszcz, bardzo silny wiatr i lokalnie grad. Niewykluczone są podtopienia. Najbardziej ma padać w północno-zachodniej części Polski - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w wydanym w środę po południu alercie.

"Uwaga! Dziś i w nocy burze, ulewny deszcz, bardzo silny wiatr i lokalnie grad. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Możliwe podtopienia" - głosi alert RCB rozesłany drogą SMS-ową.

Na Twitterze RCB przypomina, żeby podczas burz unikać otwartych przestrzeni, nie chować się pod drzewami oraz zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. W związku z burzami możliwe są też przerwy w dostawie prądu.



"Najbardziej padać będzie w północno-zachodniej części Polski, gdzie IMGW wprowadził 3., najwyższy stopień ostrzeżeń" - dodało RCB.

Ostrzeżenia burzowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował dzisiaj ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu z burzami.

Ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydał dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Mogą się w nich pojawić silne lub umiarkowane opady deszczu jak i wystąpić burze z porywami wiatru do 80 km/h, a miejscami grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia zostało wydane również dla województwa podkarpackiego oraz części małopolskiego (Nowy Sącz). W tych rejonach mogą się pojawić burze z gradem a także umiarkowane opady deszczu.

Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich województw znajdujących się na północno-wschodniej części kraju. Można się tam spodziewać umiarkowanych opadów, burz oraz burz z gradem.





Pozostała część kraju

W pozostałej części kraju powinno być "pogodnie", czyli "ciepło, słonecznie z niewielkimi okresami zachmurzenia". Miejscami mogą pojawiać się przelotne opady - zaznaczył synoptyk.



W zachodniej Polsce w ciągu dnia było ok. 20 stopni, w centrum ok. 26 stopni, a na wschodnich krańcach 29-31 stopni C. Najwyższą temperaturę odnotowano w Lesku.



Gdzie jest teraz burza?

