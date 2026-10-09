Nowy sondaż: Polacy jasno o spotkaniu Nawrockiego z Putinem

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Czy Karol Nawrocki powinien spotkać się z Władimirem Putinem podczas grudniowego szczytu G20 w Miami? IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytało Polaków o potencjalne spotkanie prezydentów Polski i Rosji. Jak odpowiedzieli?

Sondaż dotyczący spotkania Nawrockiego z Putinem

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) zapytał respondentów, czy prezydent RP Karol Nawrocki powinien spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem podczas grudniowego szczytu G20 w Miami.

Z badania wynika, że 63,5 proc. ankietowanych jest przeciwnych takiemu spotkaniu. Jednak niemal 30 proc. uważa, że polski prezydent powinien spotkać się z rosyjskim przywódcą. Zdania w tej sprawie nie ma 6,8 proc. respondentów - informuje „Rzeczpospolita”.

Były ambasador komentuje wyniki badania

Do wyników sondażu odniósł się na łamach „Rzeczpospolitej” prof. Arkady Rzegocki, były ambasador RP w Londynie i Dublinie.

Większość Polaków jasno ocenia rosyjską agresję na Ukrainę, imperialny charakter polityki Kremla i zagrożenie, jakie Rosja stanowi dla bezpieczeństwa naszego regionu - powiedział.

Jak zaznaczył, fakt, że około jednej trzeciej badanych dopuszcza możliwość spotkania, można interpretować jako przekonanie, że nawet z przeciwnikiem należy utrzymywać kanały komunikacji.

Badanie zrealizowano w dniach 2–3 października 2026 roku na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Wykorzystano metodę CATI, czyli wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. W sondażu wzięło udział 1072 respondentów.