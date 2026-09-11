Będzie rosyjski przedstawiciel na spotkaniu G20 w USA

RMF24

Rosja wyśle swojego przedstawiciela na przyszłotygodniowe spotkanie G20 poświęcone energetyce – taką informację przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła w administracji USA. Spotkanie odbędzie się w dniach 14-16 września w Houston. To kolejny sygnał, że Moskwa nie zamierza rezygnować z obecności na międzynarodowych forach, mimo trwającej wojny w Ukrainie i licznych sankcji.

Na razie nie wiadomo, kto dokładnie pojawi się w imieniu Rosji. Przedstawiciel Białego Domu cytowany przez Reutersa podkreślił, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Pewne jest jednak, że rosyjska delegacja weźmie udział w obradach.

Przypomnijmy, że podczas sierpniowego spotkania ministrów finansów G20 w Asheville w Karolinie Północnej, Rosję niespodziewanie reprezentował minister finansów Anton Siłuanow. Jego obecność wywołała protesty części delegacji europejskich, ale nie przeszkodziła w rozmowach z amerykańskim gospodarzem Scottem Bessentem.

Co tematem najbliższego szczytu?

Tematem najbliższego szczytu w Houston będą globalne wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym, transformacją sektora paliwowo-energetycznego oraz zrównoważonym rozwojem zasobów.

Polskę reprezentować będą minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Wśród uczestników znajdą się także przedstawiciele największych gospodarek świata, w tym Stanów Zjednoczonych, Chin czy Indii.

Część państw domagała się wykluczenia przedstawiciela Moskwy

Obecność Rosji na forum G20 od początku wojny w Ukrainie budzi kontrowersje. Część państw domagała się jej wykluczenia, jednak dotąd nie udało się osiągnąć w tej sprawie konsensusu.

Amerykański gospodarz poprzedniego spotkania, Scott Bessent, tłumaczył zaproszenie rosyjskiego ministra koniecznością utrzymania dialogu, by – jak podkreślił – „móc osiągnąć zakończenie wojny przeciwko Ukrainie”.