Pochwalili zamach w Krakowie. Kolejne osoby zatrzymane

RMF24

Małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, którzy publicznie pochwalali zamach terrorystyczny, do jakiego doszło 7 listopada w Krakowie. Zatrzymani, w wieku 33 i 50 lat, zostali przekazani do prokuratury, gdzie prowadzone są dalsze czynności w sprawie.

Kraków i cała Polska nie mogą się otrząsnąć po tym, co stało się w centrum miasta 7 listopada, tymczasem w sieci wciąż pojawiają się wpisy osób, które chwalą zachowanie zamachowca. Policja ostrzega, że to kwestia czasu aż zostaną namierzone i zatrzymane.

Internetowe publikacje po zamachu cały czas śledzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Kolejne zatrzymania

Funkcjonariusze zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn, którzy publicznie pochwalali zamach terrorystyczny w Krakowie - poinformowała w piątek małopolska policja.

„Wczoraj krakowscy policjanci zatrzymali 33-letniego oraz 50-letniego mężczyznę, którzy niezależnie od siebie w ostatnich dniach publicznie pochwalali zamach terrorystyczny, do którego doszło w Krakowie. Dzisiaj zostaną przekazani do Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód, gdzie będą z nimi wykonywane dalsze czynności” - podano we wpisie na platformie X.

Wcześniej, w czwartek, policja informowała o zatrzymaniu w całym kraju 11 osób w związku z publikowaniem w sieci wpisów wychwalających sprawcę strzelaniny w Krakowie lub sugerujących kolejne ataki.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że wśród zatrzymanych są osoby od 15. do 68. roku życia. Poza jednym obywatelem Ukrainy wszyscy są obywatelami Polski.

Zatrzymani zostali na terenie całego kraju, m.in. w Elblągu i Szczecinie.



Jest to łącznie 11 osób, które dopuszczały się przestępstw, mających na celu wychwalanie czy gloryfikowanie zabójstwa w Krakowie, często te wpisy także sugerowały, że może dojść do innych tego typu zdarzeń, także w Warszawie 11 listopada. Wprowadzały nie tylko opinię publiczną w błąd, ale wręcz wywoływały dezinformacje, fale paniki – wskazywał rzecznik.

„To głupie”

Według informacji policji większość tych osób nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania albo stwierdzała, że było głupie. Zaznaczył, że zatrzymani usłyszą różne zarzuty, w zależności od wpisu.

Do ataku w Krakowie doszło w sobotę (7 listopada) na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

