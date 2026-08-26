Nowe nominacje w Wojsku Polskim. Szef MON wyznaczył sześciu dowódców

RMF24

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył w środę sześciu oficerom Wojska Polskiego decyzje o wyznaczeniu ich na nowe stanowiska służbowe.

Gen. bryg. Roman Brudło został Szefem Zarządu – Zastępcą Inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Gen. bryg. Mirosław Postołowicz wyznaczony został na stanowisko dyrektora w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA) w Brukseli.

Dowódcą 9. Brygady Kawalerii Pancernej został płk Adam Koniuk, płk Stefan Bednarczyk będzie dowodził 5. Brygadą Artylerii, płk Piotr Rupa wyznaczony został na dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Jacek Janowski został dowódcą 56. Bazy Lotniczej.

Szef MON podziękował oficerom za dotychczasową służbę i pogratulował im nowych stanowisk służbowych podkreślając, że są to niezwykle odpowiedzialne funkcje w Wojsku Polskim.

Wszystkim nominowanym serdecznie gratuluję. To są niezwykle odpowiedzialne funkcje w Wojsku Polskim, najważniejszych jednostek, brygad, zespołów zadaniowych, reprezentacja w Brukseli dotycząca łączności, wdrażania Apache do służby i innego sprzętu, który do Polski dociera. Wyszkolenie żołnierzy, przygotowanie do najtrudniejszych misji, pełna gotowość służby Rzeczypospolitej, reprezentowanie naszego państwa za granicą – to jest coś, co nas łączy wszystkich - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kim są nowi nowo mianowani dowódcy?

Pułkownik Roman Brudło od 2020 roku był zastępcą dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej, później od 2022 roku dowodził XII zmianą PKW Irak, a w 2024 roku został dowódcą 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego. Jego stanowisko przejął płk Adam Koniuk, który swoje pierwsze stanowisko służbowe - dowódcy plutonu czołgów - pełnił właśnie we wspomnianej Brygadzie.

Gen. bryg. Mirosław Postołowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. W latach 2021-2026 pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a 22 czerwca 2026 roku objął dowodzenie Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód.

Płk Stefan Bednarczyk przed objęciem nowego stanowiska piastował m.in. stanowisko dowódcy 5. Lubuskiego Pułku Artylerii. Płk Piotr Rupa zajmował wcześniej stanowisko m.in. dowódcy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku oraz szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Płk Jacek Janowski przed objęciem nowego stanowiska piastował m.in. stanowisko dowódcy 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.