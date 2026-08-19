Nowe legitymacje emeryta. Czy trzeba wymieniać dokument?

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Od 1 lipca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowy wzór legitymacji emeryta i rencisty. Zmiany objęły zarówno tradycyjne plastikowe karty, jak i elektroniczne dokumenty dostępne w aplikacji mObywatel. Wśród seniorów pojawiły się pytania – czy trzeba wymieniać dotychczasowe legitymacje? ZUS rozwiewa wątpliwości.

Od 1 lipca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowy wzór legitymacji emeryta i rencisty (fot. Marek BAZAK)

Od 1 lipca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowy wzór legitymacji emeryta i rencisty (fot. Marek BAZAK) / East News

Nowy wzór, nowe zabezpieczenia

Nowe legitymacje emeryta i rencisty zaczęły trafiać do świadczeniobiorców już od 13 lipca.

Jak informuje ZUS, tylko do końca lipca wydano ponad 24 tysiące dokumentów według nowego wzoru. Karta zyskała szaro-niebieską szatę graficzną oraz dodatkowe zabezpieczenia, takie jak gilosz, mikrodruk czy indywidualny numer seryjny. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej chronić dokument przed fałszerstwami.

Stara legitymacja nadal ważna

Najważniejsza informacja dla emerytów i rencistów brzmi: nie ma obowiązku wymiany ważnej legitymacji tylko dlatego, że pojawił się nowy wzór.

Osoby, które posiadają dotychczasowy dokument, mogą z niego korzystać bez żadnych przeszkód. Nie trzeba składać dodatkowych wniosków ani odwiedzać placówki ZUS.

Nowe legitymacje otrzymają wyłącznie osoby, które dopiero uzyskują prawo do świadczenia lub muszą wymienić dokument z powodu zmiany danych, utraty, kradzieży czy zniszczenia.

Zmiany także w mLegitymacji

Nowy wygląd zyskała również elektroniczna legitymacja dostępna w aplikacji mObywatel. Dokument zawiera zdjęcie, imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu oraz termin ważności.

Z mLegitymacji usunięto informację o oddziale ZUS, który wystawił dokument – jak podkreśla ZUS, w dobie centralnych rejestrów państwowych ta informacja nie jest już potrzebna.

Elektroniczna wersja legitymacji jest dostępna od 2023 roku i wystawiana automatycznie osobom, które uzyskują prawo do emerytury lub renty.

Czternaste emerytury już we wrześniu. ZUS podał terminy i wysokość świadczenia ZUS wypłaci czternaste emerytury 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Pełna kwota dodatkowego świadczenia wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. ZUS wypłaci czternastkę automatycznie razem z emeryturą lub rentą, nie trzeba…

Do czego służy legitymacja emeryta-rencisty?

Legitymacja emeryta i rencisty to dokument potwierdzający status osoby pobierającej świadczenie.

Najczęściej jest wykorzystywana przy korzystaniu z ulg i zniżek, które przysługują seniorom – na przykład przy zakupie biletów komunikacji miejskiej, kolejowej czy wejściówek do instytucji kultury.

Warto jednak pamiętać, że zakres ulg zależy od przepisów i zasad ustalonych przez poszczególnych przewoźników czy organizatorów usług.