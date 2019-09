Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej przed północą w porcie w Gdańsku weszli na żaglowiec Rainbow Warrior, należący do Greenpeace. Żaglowiec wcześniej blokował statek z transportem węgla z Mozambiku.

Dwie osoby zostały formalnie zatrzymane przez Straż Graniczną. Pozostałe 20 zostało już zwolnione. W tej grupie są aktywiści z różnych krajów - w tym 6 osób z Polski.

Zatrzymani to kapitan żaglowca Rainbow Warrior - Hiszpan oraz Austriaczka. Kobieta była na jednym z trzech pontonów, które podpłynął wczoraj do statku płynącego z węglem do portu Gdańsku. Kapitan statku oraz aktywistka z Austrii usłyszeli zarzuty w związku z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie żeglugi i ustawy o Straży Granicznej. W budynku Morskiego Oddziału Straży Granicznej trwa ich przesłuchanie. Służba na razie nie informuje o tym, jakie dokładnie to zarzuty, ani jaka odpowiedzialność może grozić aktywistom.

Z kolei polscy działacze Greenpeace’u mówią, że był to pokojowy protest. Nieposłuszeństwo obywatelskie jest skutecznym działaniem, które nieraz zmieniało bieg historii. Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, a rządzący nie traktują jej jako kryzysu. Dlatego musieli podjąć działania - powiedział reporterowi RMF FM Marek Józefiak z Greenpeace Polska.





Sam żaglowiec, który blokował wczoraj terminal węgłów w porcie w Gdańsku, znajduje się teraz poza portem, na kotwicowisku. Jak powiedział naszemu reporterowi Taduesz Gruchalla z MOSG, w nocy portowe holowniki przetransportowały go w to miejsce.

"Zamaskowani funkcjonariusze Straży Granicznej z bronią maszynową wtargnęli na pokład"

Według komunikatu prasowego Greenpeace "zamaskowani funkcjonariusze Straży Granicznej z bronią maszynową wtargnęli na pokład żaglowca Rainbow Warrior", "grozili bronią, rozbili okno i dostali się na mostek".

Gruchalla wyjaśnił, że kilka godzin wcześniej członkowie Greenpeace, używając trzech pontonów, podpłynęli pod samą burtę statku z węglem z Mozambiku zmierzającego do portu w Gdańsku. Dwa pontony próbowały skutecznie nie wpuścić statku do portu. Członkowie Greenpeace nie reagowali na wielokrotne wezwania funkcjonariuszy Straży Granicznej do poddania się kontroli - dodał.



Przedstawiciele Greenpeace poinformowali, że podczas akcji protestacyjnej na burcie statku płynącego z Afryki namalowali napis "Węgiel stop".

Według Greenpeace protest miał charakter "pokojowy" i miał zwrócić uwagę polskiego rządu na "pilną potrzebę działań na rzecz ochrony klimatu i konieczność odejścia od węgla do 2030 r.".

Zostało nam 11 lat, by zapobiec katastrofie klimatycznej. Jeśli nic nie zrobimy, to w ciągu zaledwie kilku dekad świat, który dziś znamy, przestanie istnieć. Polska musi do 2030 r. odejść od spalania węgla. Tymczasem nasz rząd, zamiast dbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków i polską rację stanu, broni interesów lobby węglowego i importerów zagranicznych paliw - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor programowy Greenpeace Polska Paweł Szypulski.