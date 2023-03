Polska chce mocniej współpracować z Kanadą w zakresie ochrony zdrowia - mówił w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. W czasie wizyty w Kanadzie uzgodniono, że rozpoczną się prace w zakresie chorób rzadkich, współpracy, która ma dotyczyć pracy nad lekami czy badaniami klinicznymi. To pierwszy raz w historii, gdy szef resortu zdrowia z naszego kraju odwiedza Kanadę.

​Niedzielski: Kanadyjska prowincja Ontario przyjęła ofertę współpracy Paweł Żuchowski / RMF FM

Bardzo intensywnie rozglądamy się po świecie szukając krajów, które mają podobne wyzwania przed systemami opieki zdrowotnej a po drugie szukamy też krajów, które są zaawansowane technologicznie, bo absolutnie priorytetem z puntu widzenia budowy skutecznego, nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej jest jednak wykorzystywanie nowych technologii - tłumaczy powody swojej wizyty w Kanadzie minister Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski rozmawiał z przedstawicielami tego kraju o współpracy medycznej, badaniach czy pomocy dla Ukrainy.

W rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim ocenił, że po analizie okazało się, że "nasze systemy oraz wyzwania są naprawdę bardzo podobne".

Minister zdrowia powiedział, że oba systemy cierpią na niedostatek lekarzy, pielęgniarek oraz specjalistów. W przypadku Kanady lekarze wybierają USA i tam rozpoczynają swoją karierę. Z Polski wielu specjalistów wyjechało do zachodnich krajów Unii Europejskiej.

Część naszej rozmowy dotyczyła tego jak radzić sobie z takim problemem, żeby skutecznie zahamować ten proces - powiedział polski minister.

Na każdym etapie naszych rozmów, czy to na szczeblu rządowym, czy szczeblu prowincji, przedstawialiśmy konkretną ofertę współpracy, która będzie przeprowadzona w największym stopniu przez Agencję Badań Medycznych, bo w delegacji był również prezes zarządzający agencją - zapewniał minister Niedzielski.

Podczas rozmów z ministrem zdrowia prowincji Ontario udało się zdefiniować takie dwa konkretne obszary współpracy.

Choroby rzadkie i tutaj ta współpraca ma dotyczyć pracy nad lekami, nad rozwiązaniami organizacyjnymi, a z drugiej strony badania kliniczne, które wymagają pacjentów w dużej liczbie i ci pacjenci w jednym kraju to jest zawsze za mała przestrzeń, za mała możliwość do przeprowadzenia skutecznych badań. I tutaj rząd Ontario, bo mówię tutaj o prowincji Ontario, zdecydowanie przyjął tą ofertę współpracy w tych dwóch zakresach - mówił minister.

Nasz dziennikarz dopytywał czy polscy i kanadyjscy pacjenci będą badani, by w przyszłości opracować skuteczne leki.

My chcemy przedstawiać firmom farmaceutycznym taką bardzo zintegrowaną ofertę. Ta zintegrowana oferta polega na tym, że oferujemy możliwość prowadzenia badań klinicznych w sieci naszych szpitali. My w tej chwili stworzyliśmy 23 centra badań klinicznych w Polsce. One mają doinwestowaną infrastrukturę, i przeszkolony personel, i granty na rozruch. I patrząc na podobieństwo rynków chcemy stworzyć tą sieć razem z Kanadyjczykami, bo wtedy nasza oferta wspólna dla firm farmaceutycznych będzie w stanie przebijać oferty innych państw i dzięki temu te inwestycje będą ściągane do Polski czy do Kanady - powiedział minister Adam Niedzielski.

Polska chce wesprzeć odbudowę systemu opieki zdrowia w Ukrainie

W czasie rozmowy padły też pytania dotyczące wsparcia dla Ukrainy.

Polski minister powiedział, że Polska chciałaby uczestniczyć po wojnie na Ukrainie w odbudowie systemu opieki zdrowotnej w tym kraju.

Poza medycznymi tematami minister zdrowia w Kanadzie udzielając wywiadu stacji CTV News wyjaśniał zaangażowanie Polski w pomoc dla Ukrainy, w tym decyzję o przekazaniu samolotów wojskowych.

Sprawa pomocy Ukrainie budzi tutaj ogromny szacunek - mówił Niedzielski.

Dyskusja o przekazaniu czołgów też zaczynała się od pewnego rodzaju kontestowania naszego punktu widzenia, że to jest za daleko idące. Ale tutaj zarówno pan premier (Mateusz) Morawiecki czy minister (Mariusz) Błaszczak okazują pewnego rodzaju daleko idące myślenie, w pewien sposób wizjonerstwo, które prowadzi do tego, że potem inne kraje w Europie i na świecie podzielają nasz punkt widzenia - podkreślił.