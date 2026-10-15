Nie żyje Wiktor Legowicz. Znakomity dziennikarz ekonomiczny, były dyrektor Trójki

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Zmarł Wiktor Legowicz - znakomity dziennikarz ekonomiczny, wieloletni dyrektor i filar Programu 3 Polskiego Radia. Miał 77 lat. Jego odejście to ogromna strata dla świata mediów i wszystkich, którzy cenią rzetelne, przystępne dziennikarstwo.

Twórca kultowych audycji

Wiktor Legowicz był postacią, której głos i styl znały pokolenia słuchaczy. To właśnie on stworzył „Informator Ekonomiczny”, a także prowadził audycje „Bardzo Ważny Projekt” i „Bardzo Ważny Problem Europejski”.

Z Trójką związany był od lat 70., a w latach 1983-1991 pełnił funkcję dyrektora programowego. Później był także zastępcą dyrektora stacji. Słuchacze pamiętają go również z publicystyczno-ekonomicznej audycji „Winien i ma”.

Edukator i mentor

Wiktor Legowicz nie tylko informował, ale i edukował. Jak sam wspominał w rozmowie z Trójką z okazji 25-lecia „Informatora Ekonomicznego”, jego celem było tłumaczenie zawiłości ekonomii w prosty i zrozumiały sposób.

Staramy się nadążać za zmieniającym się światem, przyspieszeniem w technologiach, w tym np. w bankowości czy mikroekonomii, jak również mówić prostym, zrozumiałym językiem – podkreślał. Jego pedagogiczne podejście sprawiło, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia stawały się przystępne dla każdego słuchacza.

Zawsze blisko zespołu

Choć oficjalnie przeszedł na emeryturę, Legowicz nigdy nie zerwał kontaktu z redakcją Trójki.

„Miał świetny kontakt z zespołem. Po przejściu na emeryturę był z nami w stałym kontakcie. Dzwonił, wspierał, pomagał” – wspominają współpracownicy w pożegnalnym wpisie na platformie X.

Doceniony przez środowisko

Za swoją działalność Legowicz otrzymał wiele prestiżowych nagród. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia”. Był także laureatem nagrody „Ostre pióro”, nagrody Prezesa NBP oraz Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka, przyznawanej przez Związek Banków Polskich.

Wiktor Legowicz był nie tylko dziennikarzem, ale i wykładowcą akademickim, a także zastępcą redaktora naczelnego dziennika „Nowa Europa”. Jego wkład w rozwój polskiego dziennikarstwa ekonomicznego trudno przecenić. Dla wielu pozostanie wzorem profesjonalizmu, rzetelności i pasji w przekazywaniu wiedzy.