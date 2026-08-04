Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz odszedł w wieku 69 lat

RMF24

Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, publicysta zawodowo związany m.in. z TVN24, odszedł w wieku 69 lat. O śmierci prowadzącego „Tak jest”, który przez długi czas zmagał się z nowotworem, poinformował ks. Kazimierz Sowa. Informację potwierdził TVN24.

Zmarł Andrzej Morozowski. Odszedł po długiej chorobie

„Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!” - napisał ks. Kazimierz Sowa.

Andrzej Morozowski urodził się w 1957 roku w Warszawie. Ukończył wydział Wiedzy o Teatrze w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w stolicy. Zdobył wiele prestiżowych wyróżnień - m.in. Grand Press, Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora.

Od 1990 do 2000 roku pracował w Radiu Zet. W tym okresie współpracował także z TVP - był reporterem sejmowym Teleexpressu. Od 2001 roku był związany z TVN24. Prowadził lub współprowadził takie programy jak „Skaner polityczny”, „Bohater tygodnia”, „Studio 24”, „Kuluary”, „Rozmowa bardzo polityczna”, „Tak jes”. Pracował także jako reporter. Wraz z Tomaszem Sekielskim w latach 2005-2010 prowadził także autorski program „Teraz my!” w TVN. Również z Tomaszem Sekielskim napisał książkę „Piękna dwudziestoletnia: 12 rozmów o wolnej Polsce”.