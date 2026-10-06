List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie

RMF24

Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, odwołanie od decyzji, jaką w ubiegłą środę wydał sąd, zostało właśnie wysłane. Prowadzący sprawę prokurator domaga się cofnięcia decyzji, dzięki której ścigany od blisko dwóch lat były wiceminister sprawiedliwości mógłby odpowiadać przed sądem z wolnej stopy.

Warszawski sąd wydał 30 września list żelazny b. wiceszefowi MS z czasów PiS Marcinowi Romanowskiemu. Decyzja jest nieprawomocna - śledczy od razu zapowiedzieli, że złożą zażalenie.

Minister sprawiedliwości-prokurator generalny Waldemar Żurek, komentując przed tygodniem sprawę, mówił, że jest dla niego problemem to, iż postanowienie wydał tzw. neosędzia. Nie mam wątpliwości, że prokuratura powinna żalić się na tę decyzję – stwierdził.

Dwa zarzuty w zażaleniu

Jak czytamy w komunikacie PK, prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował dziś do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie, zażalenie na postanowienie z 30 września 2026 roku o wydaniu podejrzanemu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

W zażaleniu prokurator podniósł dwa zarzuty: błędu w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania.

W ocenie prokuratora, sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Romanowskiego oraz że będzie on przestrzegał warunków listu żelaznego.

Prokurator wskazał w szczególności na dotychczasową postawę podejrzanego: jego ucieczkę z Polski na Węgry, a następnie z Węgier w nieustalonym kierunku, kwestionowanie legalności działania polskich organów oraz posługiwanie się dokumentem wystawionym na dane innej osoby.

Prokurator wskazał również, że nie została dostatecznie wykazana jedna z podstawowych przesłanek wydania listu żelaznego. Zgodnie z art. 281 § 1 k.p.k. sąd może wydać list żelazny, jeżeli podejrzany przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

Gdzie jest Romanowski?

W zakresie przesłanki „przebywania za granicą” sąd wskazał ogólnie, że okoliczność ta wynika z „treści wniosku podejrzanego, zestawionej z informacjami dotyczącymi dotychczasowego przebiegu śledztwa”. Sąd nie wskazał jednak konkretnych dowodów potwierdzających aktualny pobyt podejrzanego poza granicami kraju.

We wniosku Marcin Romanowski wskazał, iż przebywa na terytorium Naddniestrza. Okoliczność ta nie została potwierdzona w toku śledztwa. Z uzyskanych danych wynika, iż nie potwierdzono, aby podejrzany przekraczał granicę Republiki Mołdawii, na terenie której znajduje się Naddniestrze.

„Przesłanka przebywania za granicą powinna znajdować oparcie w konkretnych ustaleniach faktycznych, a nie jedynie w oświadczeniu podejrzanego” - podkreśla PK.

W ocenie prokuratora kategoryczne przyjęcie przez sąd, że podejrzany aktualnie przebywa za granicą, miało charakter dowolny i nie znajdowało dostatecznego oparcia w materiale dowodowym.

Zarrzut obrazy przepisów postępowania

Zarzut obrazy przepisów postępowania dotyczył naruszenia art. 281 § 2 k.p.k. Przepis ten stanowi, że w postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany „na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu”.

Tymczasem prokurator złożył sprzeciw wobec wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. W ocenie prokuratora złożenie sprzeciwu wyłącza możliwość wydania listu żelaznego przez sąd.



Czym jest list żelazny?

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli „oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny”.

„Wydając list żelazny, sąd uchyla tymczasowe aresztowanie. Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego” – stanowi Kpk.

Posiedzenie sądu z 30 września pod przewodnictwem sędziego Konrada Mielcarka, z udziałem prokuratora i obrońcy, było niejawne, jednak po jego zakończeniu na stronie SO zamieszczono postanowienie wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Można w nim przeczytać, że „instytucja listu żelaznego nie może być postrzegana wyłącznie przez pryzmat interesu podejrzanego w odpowiadaniu z wolnej stopy”, ale stanowi również instrument służący realizacji celów postępowania karnego, określonych w Kpk, a „w szczególności” zapewnieniu rzeczywistego udziału podejrzanego w postępowaniu i stworzeniu warunków do jego zakończenia „w rozsądnym terminie».

Dodano w nim, że „pomimo stosowania od grudnia 2024 r. najdalej idących instrumentów krajowych i międzynarodowych, nie doprowadziły one do zatrzymania podejrzanego i przeprowadzenia z jego udziałem dalszych czynności procesowych”.