„Nie” dla Ukrainy w UE. Czarnek zapowiada projekt uchwały

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Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu uchwały sejmowej wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Słowa te padły podczas sobotnich uroczystości rocznicowych przed pomnikiem Ofiar Wołynia w Lublinie.

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Upamiętnia on rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 r., gdy doszło do fali mordów na Polakach.

Podczas uroczystości rocznicowych przed pomnikiem Ofiar Wołynia w Lublinie wiceprezes PiS Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu uchwały sejmowej w sprawie „sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa wołyńskiego”.

W tej uchwale, oprócz upamiętnienia ofiar, żądamy od rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską – powiedział.

Kosiniak-Kamysz komentuje słowa Czarnka

O projekt tej uchwały został zapytany przez dziennikarzy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej w ukraińskiej Ołyce. Rząd nie musi być do niczego przez pana Czarnka wzywany – powiedział.

Przypomniał, że to za czasów obecnej koalicji rządzącej, Sejm RP w 2025 r. ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Osiem lat nasi poprzednicy rządzili i nie byli w stanie tego zrobić – dodał.

Podkreślił także, że „prawda jest konieczna i potrzebna do współpracy i przyjaźni”. Bez prawdy nie ma takiej przyjaźni i współpracy, która tworzy jeden sojusz, jedną unię – powiedział.

Czym jest „zbrodnia wołyńska”?

Terminem „zbrodnia wołyńska” określa się mordy popełniane na cywilnej ludności polskiej dawnych Kresów Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz innych formacji nacjonalistycznych. Do zdarzeń dochodziło przede wszystkim na Wołyniu, ale też w Małopolsce Wschodniej oraz na terenie obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego. Miało to miejsce w czasie, gdy tereny te znajdowały się pod okupacją niemiecką, a także w początkowym okresie po przetoczeniu się frontu i ustanowieniu nowej granicy państwowej.

Pamięć w dołach śmierci. „Tam leżą nasi krewni, osoby z tym samym DNA” Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. 11 lipca 1943 oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Tylko niewielka…

Kulminacyjnym momentem zbrodni wołyńskiej była tzw. krwawa niedziela - 11 lipca 1943 r. Tego dnia oddziały UPA zaatakowały ok. 150 miejscowości (według innych źródeł - 99) na Wołyniu. W części tych ataków dobrowolnie lub pod przymusem brała też udział ukraińska ludność cywilna.

Według szacunków polskich historyków zginęło ok. 100 tys. Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych, a tysiące innych pod presją opuściło swoje rodzinne strony.