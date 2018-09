Negocjacje, mediacja, arbitraż. To metody rozstrzygania sporów, które w wielu przypadkach mogą być szybsze i bardziej praktyczne niż postępowanie przed sądem. W czwartek w Krakowie rozpoczyna się konferencja naukowa poświęcona temu zagadnieniu, podczas której prelegenci zaprezentują między innymi praktyczny wymiar stosowania tych rozwiązań.

Konferencja "Alternatywne metody rozwiązywania sporów - wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy" współorganizowana jest przez krakowskie uczelnie oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Jak mówi mecenas Magdalena Makieła, jednym z celów konferencji jest promowanie odpowiednich postaw społecznych: Najpierw spróbujmy się porozumieć, a w ostatnim momencie skierujmy to do sądu. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest obowiązek wystąpienia najpierw na drogę mediacyjną. Strony muszą najpierw podjąć działania polubowne, a w ostateczności, jeśli to nie przynosi rezultatu, to sprawa kierowana jest do sądu.

Skorzystanie z negocjacji, mediacji czy arbitrażu może przynieść także wiele korzyści. Szybkość, oszczędność środków, oszczędność stresu, a następnie możliwość skorzystania w każdej chwili i nieoczekiwanie na terminy. To jest kwestia kilku, kilkunastu dni - podkreśla w rozmowie z RMF FM mecenas Makieła.

Adwokat Magdalena Makieła: Spory można rozwiązać bez wizyty w sądzie Marek Balawajder /RMF FM

Uczestnicy konferencji organizowanej w dniach 27-28 września będą mieli możliwość między innymi zdobycia praktycznej wiedzy na temat stosowania alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, która przedstawiona zostanie na przykładach.

Szczegółowy program konferencji możecie znaleźć tutaj: https://adrkonferencja.up.krakow.pl/program/