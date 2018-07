Mediacje, negocjacje lub arbitraż to alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - bez wizyty w sądzie. We wrześniu krakowskie uczelnie wraz z Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie planują konferencję naukową poświęconą temu właśnie zagadnieniu. "Wiele spraw można rozwiązać przy pomocy mediacji lub arbitrażu, to kwestia podejścia i nastawienia" - mówi nam adwokat Magdalena Makieła.

Adwokat Magdalena Makieła: Spory można rozwiązać bez wizyty w sądzie /Józef Polewka /RMF FM

