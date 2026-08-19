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Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2026 roku. Ministerstwo podało dane

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 sierpnia (16:44)

Zofia i Nikodem ponownie na szczycie. Rodzice w Polsce konsekwentnie wybierają tradycyjne imiona dla swoich dzieci, choć w rankingu za pierwsze półrocze 2026 roku udostępnionym przez Ministerstwo Cyfryzacji pojawiają się także niespodziewane awanse.

Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2026 roku. Ministerstwo podało dane
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: Andriy Maygutyak) /Shutterstock

Statystyki pokazują, że Polacy coraz chętniej sięgają po imiona, które jeszcze kilkanaście lat temu były rzadkością lub kojarzyły się głównie z poprzednimi pokoleniami. Moda na tradycję nie słabnie, a jednocześnie widać przetasowania w czołówce najpopularniejszych imion.

Zofia króluje wśród dziewczynek

W zestawieniu najczęściej nadawanych imion żeńskich w pierwszej połowie 2026 roku bezapelacyjnie prowadzi Zofia. To imię wybrało aż 2166 rodziców. Na podium znalazły się także Zuzanna (1830) oraz Maja (1801). Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim półroczem doszło do kilku istotnych zmian. Hanna awansowała z piątego na czwarte miejsce, wyprzedzając Laurę, która spadła na piątą pozycję. Oliwia i Pola również zanotowały wzrost popularności, a Antonina, która jeszcze niedawno była poza pierwszą dziesiątką, teraz zamyka czołówkę.

Top 10 imion dla dziewczynek w 2026 roku:

1. Zofia – 2166

2. Zuzanna – 1830

3. Maja – 1801

4. Hanna – 1665 (awans z 5. miejsca)

5. Laura – 1627 (spadek z 4. miejsca)

6. Oliwia – 1404 (awans z 7. miejsca)

7. Pola – 1382 (awans z 8. miejsca)

8. Julia – 1302 (spadek z 6. miejsca)

9. Alicja – 1294

10. Antonina – 1228 (awans z 13. miejsca)

Nikodem nie oddaje prowadzenia

Wśród chłopców najczęściej wybieranym imieniem pozostaje Nikodem, który zdobył aż 2665 wskazań. Na drugim miejscu uplasował się Antoni (2560), a na trzecim Jan (2415), który awansował z czwartej pozycji, wyprzedzając Leona. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło również takich imion jak Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub i Mikołaj

Top 10 imion dla chłopców w 2026 roku:

1. Nikodem – 2665

2. Antoni – 2560

3. Jan – 2415 (awans z 4. miejsca)

4. Leon – 2359 (spadek z 3. miejsca)

5. Franciszek – 2289 (awans z 6. miejsca)

6. Aleksander – 2148 (spadek z 5. miejsca)

7. Ignacy – 2145

8. Stanisław – 1874

9. Jakub – 1482

10. Mikołaj – 1381

Drugie imię – wciąż żywa tradycja

Choć obecnie drugie imię nie pełni już tak ważnej roli jak dawniej, kiedy miało zapewniać opiekę patrona, wciąż pozostaje ważnym wyborem. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że najczęściej nadawane drugie imiona to te o silnych, rodzinnych konotacjach. Wśród chłopców najczęściej wybierane są Jan, Piotr i Józef, natomiast wśród dziewczynek Maria, Anna i Zofia.


Źródło: RMF24
Tagi: najpopularniejsze imiona
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