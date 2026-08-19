Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2026 roku. Ministerstwo podało dane

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Zofia i Nikodem ponownie na szczycie. Rodzice w Polsce konsekwentnie wybierają tradycyjne imiona dla swoich dzieci, choć w rankingu za pierwsze półrocze 2026 roku udostępnionym przez Ministerstwo Cyfryzacji pojawiają się także niespodziewane awanse.

Statystyki pokazują, że Polacy coraz chętniej sięgają po imiona, które jeszcze kilkanaście lat temu były rzadkością lub kojarzyły się głównie z poprzednimi pokoleniami. Moda na tradycję nie słabnie, a jednocześnie widać przetasowania w czołówce najpopularniejszych imion.

Zofia króluje wśród dziewczynek

W zestawieniu najczęściej nadawanych imion żeńskich w pierwszej połowie 2026 roku bezapelacyjnie prowadzi Zofia. To imię wybrało aż 2166 rodziców. Na podium znalazły się także Zuzanna (1830) oraz Maja (1801). Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim półroczem doszło do kilku istotnych zmian. Hanna awansowała z piątego na czwarte miejsce, wyprzedzając Laurę, która spadła na piątą pozycję. Oliwia i Pola również zanotowały wzrost popularności, a Antonina, która jeszcze niedawno była poza pierwszą dziesiątką, teraz zamyka czołówkę.

Top 10 imion dla dziewczynek w 2026 roku:

1. Zofia – 2166

2. Zuzanna – 1830

3. Maja – 1801

4. Hanna – 1665 (awans z 5. miejsca)

5. Laura – 1627 (spadek z 4. miejsca)

6. Oliwia – 1404 (awans z 7. miejsca)

7. Pola – 1382 (awans z 8. miejsca)

8. Julia – 1302 (spadek z 6. miejsca)

9. Alicja – 1294

10. Antonina – 1228 (awans z 13. miejsca)

Nikodem nie oddaje prowadzenia

Wśród chłopców najczęściej wybieranym imieniem pozostaje Nikodem, który zdobył aż 2665 wskazań. Na drugim miejscu uplasował się Antoni (2560), a na trzecim Jan (2415), który awansował z czwartej pozycji, wyprzedzając Leona. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło również takich imion jak Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub i Mikołaj.

Top 10 imion dla chłopców w 2026 roku:

1. Nikodem – 2665

2. Antoni – 2560

3. Jan – 2415 (awans z 4. miejsca)

4. Leon – 2359 (spadek z 3. miejsca)

5. Franciszek – 2289 (awans z 6. miejsca)

6. Aleksander – 2148 (spadek z 5. miejsca)

7. Ignacy – 2145

8. Stanisław – 1874

9. Jakub – 1482

10. Mikołaj – 1381

Drugie imię – wciąż żywa tradycja

Choć obecnie drugie imię nie pełni już tak ważnej roli jak dawniej, kiedy miało zapewniać opiekę patrona, wciąż pozostaje ważnym wyborem. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że najczęściej nadawane drugie imiona to te o silnych, rodzinnych konotacjach. Wśród chłopców najczęściej wybierane są Jan, Piotr i Józef, natomiast wśród dziewczynek Maria, Anna i Zofia.