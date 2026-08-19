Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2026 roku. Ministerstwo podało dane

Statystyki pokazują, że Polacy coraz chętniej sięgają po imiona, które jeszcze kilkanaście lat temu były rzadkością lub kojarzyły się głównie z poprzednimi pokoleniami. Moda na tradycję nie słabnie, a jednocześnie widać przetasowania w czołówce najpopularniejszych imion.
Zofia króluje wśród dziewczynek
W zestawieniu najczęściej nadawanych imion żeńskich w pierwszej połowie 2026 roku bezapelacyjnie prowadzi Zofia. To imię wybrało aż 2166 rodziców. Na podium znalazły się także Zuzanna (1830) oraz Maja (1801). Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim półroczem doszło do kilku istotnych zmian. Hanna awansowała z piątego na czwarte miejsce, wyprzedzając Laurę, która spadła na piątą pozycję. Oliwia i Pola również zanotowały wzrost popularności, a Antonina, która jeszcze niedawno była poza pierwszą dziesiątką, teraz zamyka czołówkę.
Top 10 imion dla dziewczynek w 2026 roku:
1. Zofia – 2166
2. Zuzanna – 1830
3. Maja – 1801
4. Hanna – 1665 (awans z 5. miejsca)
5. Laura – 1627 (spadek z 4. miejsca)
6. Oliwia – 1404 (awans z 7. miejsca)
7. Pola – 1382 (awans z 8. miejsca)
8. Julia – 1302 (spadek z 6. miejsca)
9. Alicja – 1294
10. Antonina – 1228 (awans z 13. miejsca)
Nikodem nie oddaje prowadzenia
Wśród chłopców najczęściej wybieranym imieniem pozostaje Nikodem, który zdobył aż 2665 wskazań. Na drugim miejscu uplasował się Antoni (2560), a na trzecim Jan (2415), który awansował z czwartej pozycji, wyprzedzając Leona. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło również takich imion jak Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub i Mikołaj.
Top 10 imion dla chłopców w 2026 roku:
1. Nikodem – 2665
2. Antoni – 2560
3. Jan – 2415 (awans z 4. miejsca)
4. Leon – 2359 (spadek z 3. miejsca)
5. Franciszek – 2289 (awans z 6. miejsca)
6. Aleksander – 2148 (spadek z 5. miejsca)
7. Ignacy – 2145
8. Stanisław – 1874
9. Jakub – 1482
10. Mikołaj – 1381
Drugie imię – wciąż żywa tradycja
Choć obecnie drugie imię nie pełni już tak ważnej roli jak dawniej, kiedy miało zapewniać opiekę patrona, wciąż pozostaje ważnym wyborem. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że najczęściej nadawane drugie imiona to te o silnych, rodzinnych konotacjach. Wśród chłopców najczęściej wybierane są Jan, Piotr i Józef, natomiast wśród dziewczynek Maria, Anna i Zofia.