Od 24 lutego - czyli od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili prawie 1,9 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski. To najnowsze dane z środy 16 marca. Tylko wczoraj - czyli 15 marca - SG odprawiła 66,6 tys. osób.

Uchodźcy z Ukrainy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Hrebennem / Wojtek Jargiło / PAP

Najwięcej osób uciekających z Ukrainy do Polski przekroczyło we wtorek granicę w Medyce - 20,8 tys., Dorohusku 9,7 tys., Korczowej 9,6 tys.



Dzisiaj do godz. 07.00 przyjechało 13,6 tys. osób z Ukrainy" - podała w środę na Twitterze Straż Graniczna.

Urzędy rozpoczynają przyjmowanie wniosków o nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL

W środę rano urzędy rozpoczynają przyjmowanie wniosków o nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL. Pozwoli to uchodźcom, którzy opuścili Ukrainę w związku z agresją rosyjską korzystanie z pomocy socjalnej, medycznej, oraz z systemu edukacji.



Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.



W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy zapisano, że "numer PESEL nadaje się obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznano za legalny, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy w Polsce".





Obywatel Ukrainy składa wniosek osobiście w siedzibie organu gminy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.



Wniosek powinien zawierać m.in. imię i nazwisko, unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński, obywatelstwo, datę wjazdu na terytorium RP oraz adnotację o pobraniu odcisków palców. Powinien zawierać także oświadczenie o przybyciu na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.



Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek pobiera się odciski palców, chyba, że chodzi o osobę, która nie ukończyła 12. roku życia; od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców.



Numer PESEL jest niezbędny do uzyskiwania świadczeń społecznych, pełnej opieki zdrowotnej oraz ułatwia znalezienie zatrudnienia. Jak poinformował stołeczny ratusz, uchodźcy będą zwolnieni z podawania podczas rejestracji adresu zamieszkania.