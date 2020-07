Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami z gradem dla centralnej, południowej i wschodniej Polski - przy czym dla większej części woj. mazowieckiego jest to alert drugiego stopnia. Dla Wisły na odcinku od Włocławka do Tczewa nadal utrzymuje się ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia.

(zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkuśnik / PAP

Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, a także części łódzkiego, podlaskiego i w dwóch powiatach woj. wielkopolskiego.

Według tej prognozy, mogą wystąpić burze z opadami deszczu z opadami miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może padać grad. W woj. mazowieckim - zgodnie z alertem drugiego stopnia - wysokość opadów może dojść nawet do 60 mm, a wiatr do 80km/h.

IMGW wydało także ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla Wisły od Włocławka do Tczewa. Oznacza ono wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Instytut wydał również ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

Na tym obszarze, w związku z opadami deszczu podczas burz, na mniejszych rzekach oraz w dorzeczach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W dorzeczach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

- Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

- Alert drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.



