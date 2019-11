Poszukiwany od kilkunastu dni 67-latek został znaleziony martwy. Ciało mężczyzny w okolicach wsi Rąbień niedaleko Łodzi odnalazł na torfowisku grzybiarz. 67-latek po raz ostatni był widziany 19 października na łódzkim osiedlu Widzew. Okoliczności śmierci wyjaśnia policja.

Na torfowisku nieopodal Łodzi znaleziono ciało starszego mężczyzny. Jego zaginięcie rodzina zgłosiła dwa tygodnie temu TVN24/x-news



Ze względu na grząski, bagienny i trudno dostępny teren o pomoc poproszono strażaków.

Płetwonurkowie wyłowili ciało mężczyzny z wody - informuje nadkom. Adam Kolasa z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Łodzi.



Po wyciągnięciu ciała okazało się, że są to zwłoki 67-letniego mężczyzny, poszukiwanego od kilkunastu dni. Ostatni raz widziano go 19 października na łódzkim osiedlu Widzew. Zwłoki 67-latka zabezpieczono do dyspozycji prokuratury. Policja będzie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.