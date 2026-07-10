Mundur dla żołnierza w paczkomacie. Jest nowy program wsparcia sił zbrojnych

RMF24

Żołnierze będą mogli oni odebrać ekwipunek w paczkomacie, zamiast kierować się do wojskowego magazynu. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych prowadzi pilotaż nowego systemu odbioru umundurowania.

O nowym programie poinformowano na profilu Inspektoratu na X; informację przekazał we wpisie także wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Platforma wysyłkowa umundurowania

Jak czytamy w komunikacie IWSZ, uruchomiona została Platforma Wysyłkowa Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania, umożliwiająca odbiór umundurowania przez żołnierzy w paczkomatach, nie zaś - tak jak obecnie - jedynie w wojskowych magazynach.

„Żołnierze uczestniczący w pilotażu Platformy Wysyłkowej Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania mogą zamawiać wyposażenie za pośrednictwem wojskowego systemu informatycznego i odbierać je w paczkomatach. Rozwiązanie upraszcza proces zaopatrywania, skraca czas odbioru oraz stanowi kolejny krok w cyfryzacji logistyki Sił Zbrojnych RP” - zaznaczono.

Obecnie trwa drugi etap pilotażu, w którym z systemu korzysta - jak informuje IWSZ - już ponad 20 tys. żołnierzy; do końca roku ma to być ok. 60 tysięcy. „Dotychczas w systemie złożono już 5600 zamówień, które skompletowano w 6260 przesyłek kurierskich” - informuje wojsko. Pełne wdrożenie nowego systemu w Siłach Zbrojnych RP planowane jest na przyszły rok.

Ułatwienie dla żołnierza

„Chcemy, żeby żołnierz mógł w nowoczesny, a zarazem prosty i wygodny sposób zamówić przysługujące mu wyposażenie, bez konieczności dostosowania się do godzin pracy magazynu, a także, aby mógł zrobić to w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Platforma wysyłkowa to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, dające służbom logistycznym dodatkowe narzędzia i tworzące elastyczne możliwości wykonawcze, podnoszące jednocześnie jakość usług logistycznych” - powiedział cytowany w komunikacie szef Inspektoratu gen. Dariusz Mendrala.

Za rozwój inicjatywy Inspektoratowi podziękował we wpisie wiceszef MON Cezary Tomczyk. „Dziękuję Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych za uruchomienie i prowadzenie tego pilotażu. To ważny krok w cyfryzacji wojskowej logistyki i konkretna zmiana, która ułatwi żołnierzom codzienną służbę” - napisał.