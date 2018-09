Już w poniedziałek Komisja Europejska może skierować pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości. Chodzi przede wszystkim o zmiany w Sądzie Najwyższym. Miało to nastąpić już w zeszłym tygodniu, ale według agencji Reuters, decyzja została odłożona w czasie ze względu na nieformalny unijny szczyt w Salzburgu.

Premier Mateusz Morawiecki podczas zorganizowanego po raz pierwszy ogólnopolskiego święta "Wdzięczni polskiej wsi" / Wojciech Pacewicz / PAP

Komisja Europejska - od co najmniej kilku dni - ma już gotowy pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce. Według zapowiedzi miał być on złożony już w upływającym tygodniu, a powodem odłożenia decyzji w czasie miał być nieformalny szczyt unijny w Austrii, a także spotkanie w cztery oczy Mateusza Morawieckiego z Jean-Claudem Junckerem w Bukareszcie oraz późniejsza wizyta szefa rządu u Małgorzaty Gersdorf. Wygląda jednak na to, że nieformalne próby rozwiązania konfliktu pomiędzy polskim rządem a Brukselą nie przyniosły efektu, bo jak podał Reuters, Komisja Europejska złoży pozew w poniedziałek.

MIESIĄC DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Przed nami kolejny tydzień kampanii samorządowej. W poniedziałek warszawski sąd okręgowy - po apelacji - może rozpatrzyć w trybie wyborczym pozew Platformy Obywatelskiej przeciwko premierowi. Chodzi o słowa Mateusza Morawieckiego, które padły podczas spotkania z mieszkańcami Świebodzina. Szef rządu zarzucił wówczas koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii, w czasie jej rządów, nie budowano dróg i mostów. Żeby nie być gołosłownym powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie - stwierdził premier.

W Warszawie w walce o fotel prezydenta - Rafał Trzaskowski zapowiedział wstępne ustalenia sztabów w sprawie debaty z kontrkandydatami. Jego główny rywal Patryk Jaki odpowiedział, że w każdej chwili jest gotów rozmawiać o stolicy.

Ci, którzy jeszcze się wahają, czy kandydować na wójta, burmistrza czy prezydenta - mają czas na zgłoszenia tylko do czwartku.

PREZYDENT W NOWYM JORKU

Andrzej Duda - kilka dni po pierwszej oficjalnej wizycie w Białym Domu - ponownie uda się do Stanów Zjednoczonych. We wtorek weźmie udział w debacie na forum ONZ, spotka się również z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem. W poniedziałek będzie uczestniczył w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wraz z małżonką weźmie również udział w uroczystości z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

RZĄD O BUDŻECIE, KOMISJA SEJMOWA O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH

Na ostatnim wrześniowym posiedzeniu rząd ma przyjąć ostateczny projekt budżetu. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że do końca tygodnia trafi on do Sejmu.

Z kolei sejmowa komisja finansów publicznych zajmie się projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zakłada on utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.

(j.)