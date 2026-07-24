Mogło być sześciu nowych generałów. Znamy kulisy decyzji ws. nominacji w policji

RMF24

Tylko cztery nominacje generalskie w policji zaakceptował prezydent Karol Nawrocki. Jak dowiedział się reporter RMF FM, resort spraw wewnętrznych i administracji planował, że awans uzyska sześciu oficerów. Ostatecznie nominacje obejmą komendantów wojewódzkich z Gorzowa, Bydgoszczy i Kielc oraz szefa kontrterrorystów "BOA".

Z nieoficjalnych ustaleń Krzysztofa Zasady wynika, że dziś na stopień generalski mieli być też mianowani komendant wojewódzki z Olsztyna Mirosław Elszkowski, a także szef Biura Spraw Wewnętrznych Policji Mariusz Krakowski. Wnioski w ich sprawie nie trafiły jednak na biurko Karola Nawrockiego, a wcześniej doszło do konsultacji między MSWiA i Pałacem Prezydenckim. Chodziło o to, by prezydent zaakceptował wszystkie dostarczone mu propozycje.

Jakie są powody okrojenia listy awansów?

Jak ustalił Krzysztof Zasada, szef warmińsko-mazurskich policjantów ma bardzo dużą opozycję wśród oficerów, którzy stracili stanowiska po dojściu do władzy Koalicji Obywatelskiej. Oni mają bliskie kontakty z politykami PiS. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, przekazywali im wiele negatywnych informacji na temat obecnego komendanta. Chodzić miało o zdyskredytowanie następcy.

Z kolei szef BSWP jest osobiście powoływany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Być może Pałac potraktował go jako człowieka Marcina Kierwińskiego – usłyszał Krzysztof Zasada od jednego z oficerów.

Kto dziś uzyska stopnie generalskie?

Uroczystość nadania stopni generalskich odbędzie się dziś w Warszawie, podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Na stopień nadinspektora policji mianowani zostali inspektorzy:

• Jerzy Czebreszuk – komendant wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,

• Jakub Gorczyński – komendant wojewódzki w Bydgoszczy,

• Zbigniew Nowak – komendant wojewódzki w Kielcach

• Łukasz Pikuła – dowódca centralnego pododdziału kontrterrorystycznego „BOA”.