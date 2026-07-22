Awanse przed świętem policji. Karol Nawrocki mianował nowych generałów

Na stopień nadinspektora policji mianowani zostali inspektorzy:
- Jerzy Czebreszuk – komendant wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,
- Jakub Gorczyński – komendant wojewódzki w Bydgoszczy,
- Zbigniew Nowak – komendant wojewódzki w Kielcach
- Łukasz Pikuła – dowódca centralnego pododdziału kontrterrorystycznego „BOA”.
Prezydent wręczy nominacje w piątek w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.
Insp. Jerzy Czebreszuk
Insp. Jerzy Czebreszuk rozpoczął służbę w 1994 r. w oddziale prewencji Komendy Stołecznej Policji, a następnie związał się z pionem kryminalnym. Był komendantem komisariatu w Wisznicach, komendantem w Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej. W latach 2017–2024 był zastępcą komendanta wojewódzkiego w Lublinie. Od czerwca 2024 roku jest komendantem wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.
Insp. Jakub Gorczyński
Insp. Jakub Gorczyński służbę w policji rozpoczął w 1994 roku w Poznaniu. Prawie 26 lat był związany z garnizonem wielkopolskim, gdzie był m.in. naczelnikiem sztabów w komendzie miejskiej i wojewódzkiej. W lipcu 2020 r. został zastępcą komendanta wojewódzkiego w Radomiu. Od lutego tego roku jest komendantem w Bydgoszczy.
Insp. Zbigniew Nowak
Insp. Zbigniew Nowak również rozpoczął służbę w 1994 r. Przez większość czasu był związany z garnizonem małopolskim i pionem kryminalnym. Przed objęciem stanowiska w Kielcach był zastępcą komendanta wojewódzkiego, nadzorując pion kryminalny. Od listopada 2024 roku dowodzi garnizonem świętokrzyskim.
Insp. Łukasz Pikuła
Insp. Łukasz Pikuła służbę rozpoczął w 1996 r. w Pruszkowie. W latach 1997–2010 zajmował stanowiska wykonawcze, a następnie związał swoją karierę z pionem antyterrorystycznym Komendy Głównej Policji. W 2010 r. został kierownikiem sekcji bojowej, zaś w 2018 r. objął funkcję naczelnika tego wydziału. Od 2021 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy „BOA”, a w 2023 r. został zastępcą dowódcy jednostki.