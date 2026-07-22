Awanse przed świętem policji. Karol Nawrocki mianował nowych generałów

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, nadał stopnie generalskie czterem oficerom policji - poinformowało w środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wręczenie nominacji odbędzie się w piątek w Warszawie, podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Uroczysty apel w tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju w ramach Wojewódzkich Obchodów Święta Policji Garnizonu Świętokrzyskiego, 17 lipca 2026 r. Fot. Piotr Polak

Uroczysty apel w tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju w ramach Wojewódzkich Obchodów Święta Policji Garnizonu Świętokrzyskiego, 17 lipca 2026 r. Fot. Piotr Polak / PAP

Na stopień nadinspektora policji mianowani zostali inspektorzy:

Jerzy Czebreszuk – komendant wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,

Jakub Gorczyński – komendant wojewódzki w Bydgoszczy,

Zbigniew Nowak – komendant wojewódzki w Kielcach

Łukasz Pikuła – dowódca centralnego pododdziału kontrterrorystycznego „BOA”.

Prezydent wręczy nominacje w piątek w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Insp. Jerzy Czebreszuk

Insp. Jerzy Czebreszuk rozpoczął służbę w 1994 r. w oddziale prewencji Komendy Stołecznej Policji, a następnie związał się z pionem kryminalnym. Był komendantem komisariatu w Wisznicach, komendantem w Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej. W latach 2017–2024 był zastępcą komendanta wojewódzkiego w Lublinie. Od czerwca 2024 roku jest komendantem wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.

Insp. Jakub Gorczyński

Insp. Jakub Gorczyński służbę w policji rozpoczął w 1994 roku w Poznaniu. Prawie 26 lat był związany z garnizonem wielkopolskim, gdzie był m.in. naczelnikiem sztabów w komendzie miejskiej i wojewódzkiej. W lipcu 2020 r. został zastępcą komendanta wojewódzkiego w Radomiu. Od lutego tego roku jest komendantem w Bydgoszczy.

Insp. Zbigniew Nowak

Insp. Zbigniew Nowak również rozpoczął służbę w 1994 r. Przez większość czasu był związany z garnizonem małopolskim i pionem kryminalnym. Przed objęciem stanowiska w Kielcach był zastępcą komendanta wojewódzkiego, nadzorując pion kryminalny. Od listopada 2024 roku dowodzi garnizonem świętokrzyskim.

Insp. Łukasz Pikuła

Insp. Łukasz Pikuła służbę rozpoczął w 1996 r. w Pruszkowie. W latach 1997–2010 zajmował stanowiska wykonawcze, a następnie związał swoją karierę z pionem antyterrorystycznym Komendy Głównej Policji. W 2010 r. został kierownikiem sekcji bojowej, zaś w 2018 r. objął funkcję naczelnika tego wydziału. Od 2021 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy „BOA”, a w 2023 r. został zastępcą dowódcy jednostki.